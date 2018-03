Rugby. Ecco il calendario dell'Eccellenza: L'Aquila farà il suo esordio a Viadana

ROMA. È stato ufficializzato oggi dalla Federazione italiana rugby (Fir) il calendario del campionato nazionale Rugby d'Eccellenza per la stagione 2015-2016.

La formula del massimo campionato italiano, che assegnerà il titolo di Campione d’Italia 2015-2016, è quella del girone unico all’italiana con partite di andata e ritorno tra le dieci squadre partecipanti. Prenderà il via il prossimo 10 ottobre, mentre la finale scudetto si disputerà il 28 maggio 2016.

Ai nastri di partenza anche L'Aquila Rugby Club, dopo la salvezza conquistata lo scorso anno. Sarà difficile il cammino dei neroverdi, la cui panchina per la prossima stagione è stata affidata a Ludovic Mercier e Dragos Niculae, che affronteranno nella prima giornata il Viadana in terra lombarda. L'esordio in casa, tra le mura amiche del “Fattori”, il 16 ottobre contro il Petrarca Padova, in una delle classiche del rugby italiano.

Non sarà facile l'avvio di campionato, con il XV aquilano che dovrà vedersela, dopo Viadana e Petrarca, con il Mogliano (in casa), a Rovigo contro i rossoblù vice campioni d'Italia, in casa con le Fiamme Oro e nella tana dei campioni in carica del Calvisano, prima della partita casalinga contro i neopromossi Lyons Piacenza, nell'ultima sfida del 2015.

Tra le novità stagionali un anticipo in diretta televisiva su Rai Sport 1 HD il venerdì sera alle 19.30 – il palinsesto della prima fase di stagione verrà definito successivamente – e un turno infrasettimanale, il 6 gennaio.



Di seguito il calendario del Campionato italiano d'Eccellenza 2015-2016



I giornata (and. 9-10.10.15, ore 16.00 /rit. 29-30.01.16, ore 15.00)

Petrarca Padova v Femi-CZ Rovigo

Lafert San Donà v Marchiol Mogliano

Rugby Viadana 1970 v L’Aquila Rugby Club

IMA Lazio v Fiamme Oro Roma

Sitav Lyons Piacenza v Cammi Calvisano



II giornata (and. 16-17.10.15, ore 16.00/rit. 5-6.02.16, ore 15.00)

Femi-CZ Rovigo v IMA Lazio

Marchiol Mogliano v Rugby Viadana 1970

Cammi Calvisano v Lafert San Donà

L’Aquila Rugby Club v Petrarca Padova

Fiamme Oro Roma v Sitav Lyons Piacenza



III giornata (and. 23-24.10.15, ore 16.00/rit. 19-20.02.16, ore 15.00)

Lafert San Donà v Femi-CZ Rovigo

L’Aquila Rugby Club v Marchiol Mogliano

Rugby Viadana 1970 v Fiamme Oro Roma

Petrarca Padova v Cammi Calvisano

IMA Lazio v Sitav Lyons Piacenza



IV giornata (and. 30-31.10.15, ore 15.00/rit. 11-12.03.16, ore 15.00)

Femi-CZ Rovigo v L’Aquila Rugby Club

Marchiol Mogliano v IMA Lazio

Sitav Lyons Piacenza v Lafert San Donà

Fiamme Oro Roma v Petrarca Padova

Cammi Calvisano v Rugby Viadana 1970



V giornata (and. 6-7.11.15, ore 15.00/rit. 18-19.03.16, ore 15.00)

Marchiol Mogliano v Femi-CZ Rovigo

Petrarca Padova v Lafert San Donà

L’Aquila Rugby Club v Fiamme Oro Roma

Rugby Viadana 1970 v Sitav Lyons Piacenza

IMA Lazio v Cammi Calvisano



VI giornata (and. 27-28.11.15, ore 15.00/rit. 25-26.03.16, ore 15.00)

Femi-CZ Rovigo v Rugby Viadana

Fiamme Oro Roma v Marchiol Mogliano

Lafert San Donà v IMA Lazio

Cammi Calvisano v L’Aquila Rugby Club

Sitav Lyons Piacenza v Petrarca Padova



VII giornata (and. 4-5.12.15, ore 15.00/rit. 1-2.04.16, ore 16.00)

Fiamme Oro Roma v Femi-CZ Rovigo

Marchiol Mogliano v Cammi Calvisano

Rugby Viadana 1970 v Lafert San Donà

L’Aquila Rugby Club v Sitav Lyons Piacenza

Petrarca Padova v IMA Lazio



VIII giornata (and. 06.01.16, ore 15.00/rit. 15-16.04.16, ore 16.00)

Cammi Calvisano v Femi-CZ Rovigo

Sitav Lyons Piacenza v Marchiol Mogliano

Lafert San Donà v Fiamme Oro Roma

IMA Lazio v L’Aquila Rugby

Petrarca Padova v Rugby Viadana 1970



IX giornata (and. 10.01.16, ore 15.00/rit. 29-30.04.16, ore 16.00)

Femi-CZ Rovigo v Sitav Lyons Piacenza

Marchiol Mogliano v Petrarca Padova

L’Aquila Rugby Club v Lafert San Donà

Fiamme Oro Roma v Cammi Calvisano

Rugby Viadana 1970 v IMA Lazio