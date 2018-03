Rinnovato il Cda dell'Aquila Rugby

L'AQUILA. Presieduta dal presidente Marinelli, si è svolta ieri sera la riunione del Consiglio d’Amministrazione del club aquilano.

All’ordine del giorno la composizione del nuovo CDA: Romano Marinelli (confermato presidente del sodalizio), Marzia Frattale (vicepresidente), Massimo Cialente, Eliseo Iannini ed Augusto Iovenitti. I consiglieri Vincenzo De Masi, Marco Molina ed Antonio Cialente, precedentemente nel CDA, saranno i primi membri del nuovo consiglio sportivo. Luigi Fabiani sarà la new entry della struttura tecnico – gestionale, con ruolo consultivo, che affiancherà il consiglio amministrativo in un’organizzazione di vertice maggiormente partecipata e più attinente alle caratteristiche di una gestione di più ampi orizzonti.

Soddisfatto il presidente Marinelli che ha commentato così al termine della riunione:“voglio rivolgere il mio personale benvenuto ai nuovi componenti del Consiglio d’Amministrazione e ringraziare i consiglieri De Masi, Molina e Cialente per il lavoro svolto fin’ora e il sostegno dato alla squadra e alla società. Si tratta di un primo e importante passo verso lo sviluppo di una società dinamica e aperta, pronta, in un futuro non troppo lontano, a mettere in piedi una vera e propria forma di azionariato popolare. Sono certo che i nuovi consiglieri daranno l’apporto di cui abbiamo bisogno in questo momento tanto difficile e, allo stesso tempo, ho stima dei consiglieri che andranno a ricoprire questo nuovo ruolo consultivo, mostrando il sostegno incondizionato di sempre. In particolare, ci tengo a sottolineare e a ribadire la profonda stima che nutro verso di loro e verso il dirigente Marco Molina, divenuto, nonostante la professionalità e serietà con cui svolge il suo lavoro nel settore marketing e comunicazione, capro espiatorio di un momento di difficoltà societaria derivante da mancati risultati sportivi. Sotto l’aspetto tecnico il nuovo CDA, valutato il difficile momento che la squadra sta vivendo, ha deliberato l’ingresso, a capo dello staff tecnico, di Andy Key con il ruolo di “Director of rugby” ritenendolo, per le sue indiscutibili competenze, un valore aggiunto per una squadra che ha voglia di crescere e tornare ad ottenere risultati sul campo. Key sarà affiancato dai riconfermati collaboratori Umberto Lorenzetti ed Alessandro Laurenzi” – ha dichiarato il presidente Marinelli.

Intanto il mondo del rugby aquilano è in lutto per la scomparsa, avvenuta questa notte a L’Aquila, dell’indimenticabile Vittorio Zingarelli.

Padre degli ex neroverdi Riccardo e Mauro, fu presidente, vice presidente ed accompagnatore del club aquilano contribuendo, negli anni Sessanta, alla conquista di due tricolori (1966/67 e 1968/69). Tutto il mondo ovale cittadino lo ricorda con profonda stima ed affetto per la grande forza di volontà con cui si dedicò ai colori neroverdi.

L’Aquila Rugby si stringe al dolore dei figli Riccardo e Mauro e rivolge alla Famiglia Zingarelli le più sentite condoglianze.

I funerali si svolgeranno domattina, alle ore 10.00, presso la Parrocchia di San Pio X a L’Aquila.