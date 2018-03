Discarica a Furci, la Vallecena Srl presenta il nuovo progetto da 150.000 mc in variante

FURCI. La società Vallecena Srl ha depositato un progetto di variante per la realizzazione di una nuova discarica di rifiuti a Furci.

Un intervento contestato dalla comunità locale su cui vi era stato un primo stop alcuni anni addietro.

Ora viene riproposta una variante stralciando i rifiuti pericolosi e l'impianto di trattamento e mantenendo la discarica per quelli non pericolosi per un quantitativo di 150.000 mc.

Le associazioni e il Comune avevano contestato davanti al Comitato VIA il tentativo di "resuscitare" l'iter di un progetto che la stessa Regione aveva ritenuto concluso dal punto di vista amministrativo.

Con una decisione contestata dagli ambientalisti il Comitato V.I.A. il 10 luglio scorso ha deciso di consentire all'azienda di presentare un nuovo progetto semplicemente come variante sostanziale al precedente che fu esaminato dal Comitato VIA nel lontano 2012.

«Ora la ditta ha presentato gli elaborati progettuali per le osservazioni in fase di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A.», spiega il Forum H2o, «l'area vasta oggetto dell'intervento presenta un'agricoltura importante e notevoli criticità dal punto di vista idrogeologico e di viabilità. Inoltre in generale si parla tanto di economia circolare con il riciclo e il riutilizzo dei materiali ma poi spuntano regolarmente nuove discariche. Ora ci sono 45 giorni di tempo per presentare le osservazioni, con scadenza il 23 ottobre».





+++ TUTTA LA DOCUMENTAZIONE