Discarica Atri, le 14 domande alle quali nessuno risponde

ATRI. L’associazione Italia Nostra Atri ha scritto nuovamente al sindaco del Comune di Atri e ad altre autorità regionali, sollecitando una risposta (che si attende dallo scorso ottobre) sulla corretta gestione della discarica consortile di Santa Lucia di Atri.

Alla precedente nota inviata 5 mesi fa al Comune, al direttore generale dell’Arta, al sottosegretario della giunta regionale Mario Mazzocca, al presidente del Consorzio Comprensoriale “Area Piomba-Fino”, al coordinatore dell’Osservatorio Regionale Rifiuti della Regione Abruzzo e pure a carabinieri e forestali non è arrivata risposta.

Silenzio assordante.

Eppure le domande poste dal presidente di Italia Nostra, Domenico Zenobio, sono tante e importanti.

La “vecchia” discarica è stata definitivamente e correttamente bonificata? In cosa è consistita l’eventuale bonifica effettuata? In caso contrario, perché non si è proceduto in tal senso considerato che il finanziamento per la creazione del terzo invaso comprendeva una somma per la bonifica e messa in sicurezza dei due invasi creati in precedenza?

Dubbi senza risposta anche sulla nuova discarica: vengono solo conferiti rifiuti secchi? Chi esercita i controlli sulla loro effettiva consistenza? Quali tipo di controlli vengono effettuati?





La “nuova discarica” è stata regolarmente collaudata prima della sua attivazione? E’ vero che i rifiuti provengono da diverse località italiane e, forse, anche dall’estero? Perché in discarica vengono conferiti rifiuti che non provengono dagli otto Comuni del Consorzio Piomba-Fino, che dovrebbero essere i soli a fruire della discarica attiva?

Chi ha autorizzato il conferimento in discarica dei rifiuti che provengono da fuori Regione? Quante migliaia di metri cubi di pattume sono state finora conferite, a partire dalla sua attivazione, nella “nuova discarica” e qual è, a tutt’oggi, la sua capacità residua?

E la lista di interrogativi va avanti: sono state fornite le necessarie garanzie finanziarie per la chiusura della “vecchia discarica” e quelle per la gestione della “nuova”? Esiste un sistema di controllo automatico che impedisca il conferimento in discarica di sostanze pericolose, come per esempio quelle radioattive, collegato con gli Organi di controllo? Quale garanzie di ordine sanitario e quali controlli sono stati e vengono effettuati sulla qualità ambientale del sito, considerando che è scientificamente dimostrato che le discariche costituiscono una seria “fonte di rischio” per le popolazioni che vivono nelle sue vicinanze e, comunque, entro un raggio di cinque chilometri dal suo centro?