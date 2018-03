A Tollo la tassa sui rifiuti diminuisce del 12%

TOLLO. Grazie al nuovo contratto di servizio con la Ecolan spa di Lanciano che è subentrata alla Consac srl i cittadini e le attività economiche tollesi beneficeranno nel 2017 di una riduzione del 12 % in media della tassa sui rifiuti.



A Tollo in 5 anni il costo del servizio è passato dalle 580.000,00 € del 2011 a 409.000,00 € del 2017 (meno 29 %). «Questo risultato è stato possibile», spiega il sindaco di Tollo, Angelo Radica, «grazie all’intensificazione dei controlli, all’introduzione del compostaggio domestico della frazione organica dei rifiuti, all’aumento di 20 punti della percentuale dei rifiuti differenziati (57,7 % del 2012 al 78,79 % del 2016) e alle varie campagne di comunicazioni messe in atto. Questi risparmi ci hanno permesso di non aumentare la tassa in questi anni e di applicare una riduzione delle tariffe del 2017 pari al 12 % in media».

Il nuovo gestito da Ecolan spa ha portato un risparmio del 20 % circa (da 520.000 € del 2015 a 409.000 € del 2017).

«Non siamo riusciti ad applicare una riduzione della stessa percentuale», continua Radica, «perché abbiamo avuto al contrario un aumento da 28.000 € a 53.000 € del costo di funzionamento del Consorzio dei Rifiuti e della gestione trentennale post chiusura della ex discarica di Fara Filiorum Petri curata sempre dal Consorzio medesimo. In questo ambito scontiamo ancora la gestione inefficiente di questo sistema che solo in parte abbiamo risolto».

Un unico occupante in un’abitazione di 80 mq nel 2016 ha pagato 123 € mentre nel 2017 pagherà 108 € (- 12 %).Una famiglia di 3 persone che occupa un’abitazione di 100 mq nel 2016 ha pagato 205 € mentre nel 2017 pagherà 186 € (- 9 %). Un’attività artigianale con un capannone di 400 mq nel 2016 ha pagato 1.680 € mentre nel 2017 pagherà 1.560 € (- 8 %). Ristorante e pizzeria di 300 mq nel 2016 ha pagato 1.170 € mentre nel 2017 pagherà 894 € (- 23 %). I negozi di generi alimentari di 100 mq nel 2016 ha pagato 380 € mentre nel 2017 pagherà 340 € (- 11 %).