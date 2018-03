Chieti, allarme del M5S per l’ aumento della tassa sui rifiuti

CHIETI. Secondo il MoVimento 5 Stelle, il quadro che emerge dalla riunione della Commissione Bilancio in cui è stata discussa la Delibera di Giunta che contiene il piano finanziario della tassa sui rifiuti per il 2017 è «assolutamente preoccupante e desolante».

«I cittadini di Chieti saranno chiamati a sostenere nuovi aumenti per la raccolta dei rifiuti. Ci sembra assurdo visto che la raccolta differenziata dovrebbe portare ad un risultato diametralmente opposto, addirittura a far guadagnare quei Comuni in cui viene eseguita correttamente», hanno denunciato i due portavoce in Consiglio Comunale Ottavio Argenio e Manuela D'Arcangelo.

Da quanto è emerso ieri mattina gli aumenti sono in parte, il frutto di un rapporto contrattuale, quello tra Comune di Chieti e Formula Ambiente, «nato male e gestito nel peggiore dei modi da parte di un'amministrazione che per il secondo anno consecutivo non è stata in grado di pubblicare un nuovo bando ma si è limitata a continue ed illegittime proroghe», hanno contestato i consiglieri comunali.





«La situazione è paradossale e grave al tempo stesso – continua Argenio - poiché a fronte di una delibera così complessa non ci viene data neppure la possibilità di svolgere alcun ruolo politico. E' tecnicamente impossibile infatti, proporre delle valide soluzioni alternative con soli 4 giorni a disposizione (tanto è il tempo intercorso tra la consegna della documentazione e lo svolgimento del Consiglio comunale). L'unico aspetto certo è che i cittadini di Chieti, famiglie ed imprese, saranno chiamati a sostenere aumenti significativi sulle bollette della TARI. A titolo esemplificativo, un nucleo familiare composto da 3 persone con un'abitazione di circa 100 mq; un aumento percentuale del 22,57% e dovrà pagare un importo pari a circa 346,00 Euro».

A questo punto è evidente che la gestione del servizio non stia funzionando e non stia dando i risultati attesi in termini di risparmio.





Secondo i Consiglieri Argenio e D'Arcangelo, anche la transazione che il Comune di Chieti ha stipulato con l'impresa che si è aggiudicata il servizio continua a produrre i suoi effetti negativi sulla collettività poiché: sebbene il Comune abbia finito di pagare l'importo previsto dall'accordo, nel corso del 2016, anche quest'anno dovrà riconoscere ben 1.200.000,00 Euro in più a Formula Ambiente per maggiori costi di smaltimento della frazione organica.

«Soldi legati, a quanto ci hanno riferito, alla impossibilità di utilizzare l'impianto di Cupello del Consorzio Civeta, già al limite della capienza. Restano da fugare numerosi dubbi ma l'unico dato certo è che il MoVimento 5 Stelle non approverà mai un piano tariffario che chiede, ancora una volta, ai cittadini di Chieti di rimediare agli errori commessi da una classe politica inetta».