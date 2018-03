Impianto rifiuti ad Aielli, il progetto dovrà essere sottoposto a Via completa

ABRUZZO. Il Comitato VIA della regione ha rinviato a Valutazione di Impatto Ambientale sui rifiuti proposto ad Aielli dalla Ekorec.

Il progetto della Ekorec che prevede di realizzare un impianto di trattamento di rifiuti con capacità di 84.000 tonnellate/anno ad Aielli dovrà fare la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale completa.

Lo ha deciso il comitato Valutazione di Impatto Ambientale della Regione Abruzzo che si è riunito martedì per valutare il progetto nell'ambito della procedura di verifica di Assoggettabilità a V.I.A. (screening).

Il comitato ha deciso che il progetto sia meritevole di adeguati approfondimenti in sede di Valutazione di Impatto Ambientale, in considerazione dei potenziali impatti (emissioni odorigene, polveri ecc.) in un'area antropizzata.

Il Forum H2O aveva segnalato mesi fa il deposito del progetto evidenziando numerose criticità negli elaborati. L'intervento aveva quindi suscitato forte preoccupazione tra i cittadini e nella stessa amministrazione comunale che martedì eri è stata audita dal Comitato.

Ora l'azienda dovrà decidere se continuare l'iter del progetto, depositando elaborati più approfonditi sugli impatti ambientali.

Il sito scelto è nel comune di Aielli, anche se sostanzialmente è a metà strada tra il paese e Celano. L’intervento in progetto occuperà una porzione di un sito produttivo esistente su cui già opera la ditta Lino Mascitti e Figli s.r.l.

La ditta intende realizzare un impianto di recupero di rifiuti provenienti principalmente da spazzamento stradale, pulizia delle caditoie e della eliminazione delle sabbie dei depuratori, processi di trattamento chimico e fisico di minerali non metalliferi.

L’attività di recupero consisterà nel sottoporre tali rifiuti ad un processo di lavaggio per rimuovere i contaminanti e rendere questi materiali idonei ad essere utilizzati come aggregati cementizi e bituminosi, in conformità con gli impieghi previsti dalla legislazione vigente.





Nella relazione depositata si dice che le acque meteoriche saranno gestite tramite la rete di raccolta e successivo trattamento delle acque di prima pioggia che verranno in parte riutilizzate nel processo di trattamento dei rifiuti e in parte recapitate in pubblica fognatura a seconda delle esigenze di processo; la parte eccedente la prima pioggia sarà recapitata in canaletta stradale.

Il substrato è, secondo la ditta stessa, mediamente permeabile e al di sotto del capannone vi è una falda acquifera a circa 30 metri di profondità.

Perplessità sono state avanzate per la presenza a poche decine di metri dall'area in questione di una zona di frana. Secondo le osservazioni presentate sarebbe inopportuna anche la commistione con altre attività produttive che dovrebbero essere del tutto separate e chiaramente riconoscibili, anche ai fini dei controlli e delle responsabilità in caso di problemi con l'impianto.