Rifiuti. Impianto compostaggio Rosciano, domani la pratica arriva al Via

ROSCIANO. Arriva domani al Via il progetto per la realizzazione di un impianto di produzione compost nel Comune di Rosciano

Il progetto prevede la realizzazione di un impianto compostaggio che tratterà complessivamente 25.000 tonnellate l’anno tra Forsu (frazione organica dei rifiuti solidi urbani), fanghi da depurazione e frazione strutturante.

I cittadini contrari a questa operazione hanno formato un comitato spontaneo e volontario che ha raccolto un migliaio di firme contro l’iniziativa della ditta Ener.Com. Umwelt Srl di Manoppelo il cui amministratore è Maurizio Sante Minichilli. In alcune osservazioni si punta il dito proprio contro di lui, condannato in primo grado per traffico illecito di rifiuti, truffa ai danni della Regione Abruzzo e frode processuale.

In realtà poi la Cassazione a luglio 2016 ha cancellato tutte le condanne.

Il procedimento penale era quello che coinvolgeva anche l'imprenditore Walter Bellia, Minichilli stesso in qualità di consulente legale Seab, Giuseppe Chiavaroli, addetto commerciale Seab e il fratello di Bellia, Angelo Fabrizio.

Il meccanismo truffaldino secondo l’ipotesi accusatoria che però non ha retto nei tre gradi di giudizio consisteva nell'acquisire rifiuti pericolosi, in particolare dalla Sicilia e dal Petrolchimico di Gela, oltre che dalla provincia di Siracusa, nell'impianto Seab di Chieti scalo regolarmente autorizzato.





Sempre il Comitato Pro Salute Rosciano ha contestato il fatto che l’azienda per sua stessa ammissione ha dichiarato di non essere proprietaria e di non avere la piena ed esclusiva disponibilità dell’area su cui realizzare l’impianto e le opere connesse. Inoltre a tutt’oggi non è stata resa nota la certificazione di assenso del proprietario alla realizzazione dell’impianto.

I cittadini ne contestano anche l'ubicazione (a di 200 metri da alcune case) e la posizione del punto di conferimento del materiale ligneo organico che si troverebbe sotto la linea aerea di trasporto dell’energia elettrica in alta tensione, «con palese violazione delle distanze di scurezza ai fini di qualsiasi protezione antincendio dell’elettrodotto medesimo».

«La zona interessata è attraversata dal torrente Nora», si fa notare in altre osservazioni, «il quale è stato già soggetto a piene improvvise che hanno causato esondazioni ed allagamenti. Il sito individuato porrebbe l’intera struttura a meno di 150 metri dai piedi degli argini del corso d’acqua».





Inoltre la via che permette l’accesso al sito è costituita da una stradina rurale che non consente il doppio senso di marcia dei mezzi; nei successivi 500 metri la carreggiata è larga appena 2 metri ed è costeggiata da file di querce secolari. Si contesta anche la mancanza di uno epidemiologico e di salubrità dell’impianto ma soprattutto viene evidenziato come la zona sia da decenni nota per le produzioni agricole, di vini, anche biologici, ed olio extravergine di oliva.

Prodotti oramai affermati pure nei mercati internazionali, grazie all’impegno di primarie aziende agricole, vitivinicole ed olivicole, con l’impiego di centinaia di addetti. «La costruzione di un siffatto impianto non potrebbe non deteriorare la qualità, il pregio e la notorietà di tali produzioni di vanto», si legge nelle osservazioni.

Sempre nella giornata di domani il comitato VIA della Regione Abruzzo dovrà valutare i progetti ad Aielli (ditta Ekorec) per il trattamento di rifiuti da 84mila tonnellate e a Montesilvano (Itrofer) la prosecuzione attività di stoccaggio rifiuti pericolosi e non pericolosi.