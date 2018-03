Allarme per nuovo impianto rifiuti tra Aielli e Celano

AIELLI. La società Ekorec s.n.c., con sede legale a Celano, ha avviato presso la Regione Abruzzo l'iter per la Valutazione di Assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale di un impianto di trattamento rifiuti che dovrebbe gestire 84.000 tonnellate/anno di rifiuti, dai fanghi di dragaggio ai rifiuti solidi provenienti dalle bonifiche.

Il sito è nel comune di Aielli, anche se sostanzialmente è a metà strada tra il paese e Celano. L’intervento in progetto occuperà una porzione di un sito produttivo esistente su cui già opera la ditta Lino Mascitti e Figli s.r.l.

Da questi rifiuti la società intende derivare, attraverso il lavaggio con acqua, prodotti da riutilizzare.

«In realtà», analizzano il Forum H2O e il Martello del Fucino, «una parte consistente rimarrà rifiuto da smaltire in altri siti che però non appaiono indicati negli elaborati progettuali depositati. Si produrranno anche alcune decine di tonnellate/anno di rifiuti pericolosi che dovranno anch'essi essere smaltiti in altro luogo».

Da una prima lettura della documentazione il Forum denuncia una carenza sotto molteplici aspetti: «dalla composizione esatta dei rifiuti prodotti (ad esempio, di quali sostanze pericolose parliamo esattamente?) alla modalità di smaltimento delle acque che cadono nel piazzale dove vengono movimentati i rifiuti in arrivo con la possibilità, prevista nel progetto, di scaricare parte delle acque di pioggia direttamente nella pubblica fognatura e nelle canalette stradali».

Nella relazione depositata si dice che le acque meteoriche saranno gestite tramite la rete di raccolta e successivo trattamento delle acque di prima pioggia che verranno in parte riutilizzate nel processo di trattamento dei rifiuti e in parte recapitate in pubblica fognatura a seconda delle esigenze di processo; la parte eccedente la prima pioggia sarà recapitata in canaletta stradale.

«Il substrato è, secondo la ditta stessa, mediamente permeabile e al di sotto del capannone vi è una falda acquifera a circa 30 metri di profondità», sottolinea il Martello del Fucino. «Inoltre a poche decine di metri dall'area in questione risulta localizzata una zona di frana che andrebbe indagata in maniera più approfondita, data la vicinanza al sito produttivo».

Secondo l’associazione sarebbe inopportuna anche la commistione con altre attività produttive che dovrebbero essere del tutto separate e chiaramente riconoscibili, anche ai fini dei controlli e delle responsabilità in caso di problemi con l'impianto.

I cittadini, gli enti e le associazioni hanno tempo fino al 10 novembre per depositare in Regione osservazioni al progetto.



+++ TUTTI I DOCUMENTI