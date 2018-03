Spoltore, 250mila euro per un “ecocentro”

SPOLTORE. La richiesta di un finanziamento per la realizzazione di un ‘Centro di Raccolta’ nel territorio di Spoltore è stata inoltrata dall’Amministrazione Di Lorito alla Regione Abruzzo nel 2013, pochi mesi dopo l’estensione del servizio di raccolta differenziata porta a porta in tutte le zone della città.

Ed ora, a distanza di tre anni, arriva la bella notizia da parte del Sottosegretario alla Presidenza della Giunta Regionale, Mario Mazzocca: il Comune riceve 250 mila euro da destinare alla nascita di un Ecocentro.



Soddisfatto il Sindaco Luciano Di Lorito che, assieme all’Assessore alla Gestione dei Rifiuti Quirino Di Girolamo, ha già provveduto a ideare un progetto ad hoc da tempo. Di concerto con l’ufficio tecnico e con Ecologica, la ditta che si occupa del servizio in questione, il primo

cittadino ha individuato anche la zona in cui poter far nascere il Centro: l’area industriale di Santa Teresa.

«Il nostro intento è quello di realizzare un vera e propria isola ecologica controllata, per la raccolta e il recupero dei rifiuti, tale da garantire un reale e corretto smaltimento degli scarti, in cui il

cittadino diventerà parte attiva perché avrà la possibilità di conferire direttamente i rifiuti e in tal caso potrà avere delle agevolazioni sulla Tari. Sarà inoltre un centro del riuso, in cui non mancheranno laboratori didattici, che hanno l’obiettivo di sensibilizzare le nuove generazioni alle tematiche ambientali», ha spiegato il Sindaco.

«L’impegno dei cittadini, che hanno dimostrato una particolare attenzione nei confronti dell’ambiente e quindi un grande rispetto per il proprio territorio, verrà premiato con un nuovo e importante servizio», ha aggiunto.



«L’ecocentro consentirà di innalzare ulteriormente la percentuale della raccolta differenziata, che al momento supera il 70%, raggiungendo l’obiettivo dell’80% che ci siamo prefissati», ha sottolineato

l’Assessore Di Girolamo.