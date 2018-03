Fondi trasferiti, Segen batte Provincia al Tar dopo 3 anni di proteste

L’AQUILA. «Finalmente è stata fatta chiarezza».

Così il presidente di Segen SpA Fernando Capone commenta la sentenza del Tar Abruzzo che ha messo la parola fine all’accordo programma sottoscritto il 3 maggio del 2013 con il quale la Regione Abruzzo aveva recepito le errate indicazioni della Provincia dell’Aquila a guida Del Corvo che aveva dirottato 2 milioni di fondi pubblici PAR FSC 2007-2013 assegnati a Segen SpA ad altri soggetti. Uno spostamento che non è mai stato accettato ma che ha visto approdare il caso nelle aule di tribunale.

Infatti Segen SpA ha presentato un ricorso al Tar per chiedere l'annullamento della Delibera di Giunta Regionale n. 749 dell’11 novembre 2014 con cui la Regione Abruzzo deliberò appunto l'approvazione di quell’accordo di programma.

Il tutto è cominciato alla vigilia dell’estate del 2013 quando i fondi regionali per il centro di compostaggio pubblico della Segen vennero trasferiti all'ultimo momento con una manovra della Provincia contestata anche a livello procedurale. In sostanza, i fondi Fas assegnati alla Segen per l'impianto di Santa Giusta, a Sante Marie, vennero dirottati per l'ampiamento degli impianti Cogesa e Aciam. A protestare i sindaci Massimo Cialente (L'Aquila), Maurizio Di Marco Testa (Tagliacozzo), Antonino Lusi (Capistrello), Domenico Palma (Luco), Raffaelino Tolli (Civitella), Lorenzo Berardinetti (Sante Marie), Mauro Tordone (Balsorano), Antonio Di Paolo (Canistro), Aurelio Maurizi (Castellafiume), Sara Cicchinelli (Civita d'Antino), Roberto D'Amico (Morino) e Giulio Lancia (San Vincenzo).

Il vicepresidente del consiglio regionale, Giovanni D'Amico, chiese delucidazioni all'assessore regionale Mauro Di Dalmazio e al presidente Gianni Chiodi. Secondo D'Amico, trattandosi di fondi Fas, potevano essere affidati direttamente alla Segen perché società pubblica, mentre per le altre due si va andava a determinare un aiuto di Stato che è contro le legge. La procedura utilizzata non è conforme alla legge, si contestava ancora, perché il vicepresidente del consiglio provinciale Antonella Di Nino, con delega di Del Corvo, aveva modificato un protocollo che deve passare invece per il consiglio.

In mancanza di soluzioni per le vie brevi si decise di ricorrere alla giustizia amministrativa.

IL RICORSO AL TAR

«Abbiamo fatto ricorso al TAR – dice il presidente Fernando Capone –solamente per tutelare l’interesse dei nostri comuni e dei nostri cittadini e non contro qualcuno, che è il nostro obiettivo da sempre. Siamo stati calpestati da quell’Accordo frutto di scelte miopi che nulla hanno con la tutela e la difesa dell’interesse pubblico. A distanza di tre anni ci viene riconosciuta la fondatezza delle nostre argomentazioni. Con i nostri sindaci abbiamo sempre gridato che SEGEN SpA è un’Azienda pubblica e come tale doveva rientrare di diritto tra i beneficiari dei contributi e che i famosi 2 milioni di euro (che la Provincia dell’Aquila a guida Del Corvo ci avevano assegnato originariamente e poi stranamente tolti) ci permettevano di ricostruire il nostro impianto di trattamento che è andato distrutto per un incendio».

Nel corso degli anni sono stati fatte denunce sulla stampa, lettere ai governi Regionali che si sono succeduti ed ai politici di ogni colore politico, senza mai ricevere alcun riscontro. «Anzi eravamo quasi derisi per questo nostro agitarci, ma siamo sempre stati convinti di stare nel giusto», ricorda oggi Capone

«Prima della Sentenza del Tar, - continua Fernando Capone – l’attuale Giunta Regionale con delibera di Giunta Regionale n.26 del 26 gennaio 2016, poi depositata al Tar, ha revocato l’atto da noi impugnato, testualmente - al fine di scongiurare la ipotetica concessione di aiuti illegali in violazione della concorrenza e delle norme comunitarie sugli aiuti di stato, nonché evitare l’apertura di una indagine formale propedeutica ad

una procedura di infrazione».

Il Tar sulla base di questa delibera di giunta regionale, ha poi dichiarato in sentenza la cessazione della materia del contendere, condannando comunque la Regione Abruzzo al pagamento delle spese di giudizio in favore di SEGEN SpA.

«NON CI SIAMO MAI ARRESI»

«La SEGEN SpA però, - conclude il Presidente -, con i nostri Sindaci al fianco, non si è mai arresa e ha sempre guardato avanti, seppure in mancanza di aiuti. Abbiamo molti obiettivi e progetti per il prossimo futuro, il primo dei quali è ricostruire e rimettere in funzione il nostro impianto, come previsto dal Piano regionale dei rifiuti; infatti abbiamo ottenuto l’autorizzazione e stiamo procedendo alle fasi di gara che entro poco speriamo di concludere. L’obiettivo è tornare prima possibile ad avere un nostro impianto che ci permetterà sicuramente di tenere maggiormente sotto controllo i costi. Ci auguriamo cha da questa sentenza possa nascere un nuovo spirito collaborativo e una maggiore attenzione per SEGEN SpA».