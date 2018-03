Abruzzo, i saldi partono il 7 luglio

ABRUZZO. I saldi partiranno sabato 7 luglio e continueranno per tutta l’estate fino al 4 settembre.

I commercianti, sottolinea il presidente di Confcommercio L’Aquila Roberto Donatelli, puntano sui saldi per rilanciare i consumi e rimediare ai primi mesi del 2012 in cui si è registrato un va dal 30% al 50%.

L’osservatorio della Confcommercio provinciale ha effettuato una stima in base alla quale le famiglie spenderanno in media, per l’acquisto di articoli di abbigliamento e calzature in media 300 euro cadauno, in netta flessione rispetto al 2011.

«I saldi di fine stagione», aggiunge il presidente di Federmoda Riccardo Savella, rappresentano ancora un momento di forte impatto nell’immaginario della famiglia. Nonostante la forte crisi dei consumi in generale, ma valutando possibili iniziative per trovare una nuova formula e nuove soluzioni che siano più attente alle esigenze dei nostri associati».

Di certo il periodo economico non felicissimo, prosegue Donatelli.

Per il corretto acquisto degli articoli in saldo, Confcommercio ricorda alcuni principi base: la durata dei saldi va indicata al cliente in maniera inequivocabile; i prezzi vanno esposti sia nel valore iniziale sia in quello scontato e accompagnati dalla percentuale di sconto; il pagamento può avvenire, come sempre, anche con carte di credito e bancomat; infine, la merce in saldo va esposta separatamente rispetto a quella posta in vendita al prezzo ordinario.