Nomine Rai, confermato l’abruzzese De Laurentiis in Vigilanza

ROMA. La commissione di Vigilanza ha eletto nel cda Antonio Pilati, Maria Luisa Todini, Guglielmo Rositani tutti con cinque voti, da parte di Pdl e Lega.

L’ex giudice di ‘Mani Pulite’ Gherardo Colombo e Benedetta Tobagi , figlia del giornalista Walter Tobagi, sono stati eletti con cinque voti, indicati dal Pd; il deputato abruzzese Rodolfo De Laurentiis, con cinque voti (per lui si tratta di una riconferma), per il Terzo Polo. Non c'è l'ha fatta, invece, la candidata sostenuta da Idv, Fli e Api Flavia Nardelli Piccoli.

Nei giorni scorsi si era rischiato il commissariamento, richiesto a gran voce da Pd e Udc che avevano auspicato un intervento del Governo mentre Zavoli aveva richiesto la votazione ad oltranza Ma questa mattina si è giunti alla mediazione politica e il dado è stato tratto.

Da aggiungere ai sette nomi dei consiglieri eletti oggi ci sono quelli di Anna Maria Tarantola e Marco Pinto, già indicati dall'azionista di riferimento, il ministero dell'Economia, la prima per la carica di presidente e il secondo come consigliere di nomina diretta. L'indicazione della Tarantola dovrà passare prima per il vaglio della stessa Commissione di Vigilanza, dove occorrerà una maggioranza dei due terzi per l'ok definitivo alla sua nomina.

Ieri il presidente del Senato Renato Schifani ha sostituito il senatore Pdl Paolo Amato, che aveva annunciato di votare Flavia Piccoli Nardelli, un candidato diverso da quelli espressi dal partito.

Da qui è nato anche lo scontro tra il presidente del Senato e Gianfranco Fini che ha giudicato il fatto «di inaudita gravità politica».