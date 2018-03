Assumi un giovane, la Regione ti paga 15mila euro

ABRUZZO. E' stato pubblicato l'avviso "Giovani (in)determinati" che prevede due opzioni: assunzione immediata o dopo un tirocinio di 4 mesi per accedere ai 15 mila euro in bonus per assunzioni per immettere nel mercato del lavoro abruzzese giovani dai 18 ai 35 anni qualificati (diplomati e laureati) con contratti a tempo indeterminato.

L'avviso pubblico "Giovani (in)determinati" inserito come progetto speciale nel Piano Operativo 2010/11/12 del Fondo Sociale Europeo 2007-2013 e finanziato con 10 milioni di euro, è stato presentato questa mattina a Pescara dall'assessore al Lavoro, Paolo Gatti.

L'avviso prevede la creazione di due long list presso i Centri per l'Impiego, una di giovani diplomati e un'altra di giovani laureati fra i 18 e 35 anni. Le aziende partecipanti all'avviso potranno attingere da queste due liste per attivare assunzioni dirette a tempo indeterminato di uno o più giovani usufruendo di un bonus di 15.000 euro per ogni giovane assunto o per attivare un tirocinio di 4 mesi di uno o più giovani finanziato al 50% (1.200 euro) in caso di cessazione del rapporto allo scadere dei 4 mesi, oppure finanziato con 15.000 euro in caso di assunzione a tempo indeterminato dopo i quattro mesi di tirocinio.

«Contrastare la disoccupazione giovanile, abbattere la precarietà del mercato del lavoro, dare sostanza al principio del merito incentivando l'assunzione a tempo indeterminato di capitale umano qualificato», sono gli obiettivi del progetto illustrati da Gatti. Giovani (in)determinati è nato con il riacutizzarsi della crisi occupazionale ed economica per dare riposte concrete a queste tre esigenze del mercato del lavoro italiano ed abruzzese.



«Alle aziende - sottolinea l'assessore - offriamo l'opportunità di rafforzare il proprio capitale umano immettendo giovani forze di alto profilo, con un duplice canale di opportunità. Oltre all'assunzione diretta, infatti, abbiamo immaginato di offrire loro l'opportunità di scegliere se legarsi ai giovani lavoratori a tempo indeterminato solo dopo un periodo di prova di 4 mesi attraverso la modalità dl tirocinio, che sarà comunque incentivato anche in caso di mancata assunzione. Ai ragazzi diamo l'occasione di dimostrare sul campo, attraverso la prova del tirocinio, la loro determinazione a voler conquistare davvero un posto di lavoro a tempo indeterminato. Inoltre, - prosegue - mandiamo un segnale culturale e di fiducia alle famiglie e ai giovani che si impegnano nello studio: anche in Abruzzo ci può essere l'opportunità di un lavoro non precario e in linea con le proprie propensioni, i propri talenti e le proprie aspettative».