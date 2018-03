Aeroporto d'Abruzzo supera Ancona: passeggeri in aumento (+21,8%)

ABRUZZO. L’Aeroporto d’Abruzzo presenta buone performance nella classifica nazionale dei dati di traffico aereo. Sono 99.369 i passeggeri registrati da Saga nel periodo gennaio-marzo 2012, pari ad un incremento del 21,8% rispetto al periodo 2011.

47.265 passeggeri (+14,4%) hanno volato sui 633 voli nazionali, 51.293 (+29,9%) sui 491 voli internazionali. A fronte di un andamento negativo del traffico aereo (- 6% a livello Nazionale, - 11% per gli aeroporti sotto un milione di passeggeri e - 8% per gli aeroporti sotto i due milioni di passeggeri) l’ aeroporto d’Abruzzo e pochi altri mantengono un trend positivo.

«Il dato è ancor più significativo se si considera l’impatto dell’emergenza neve sul traffico di febbraio e del difficile contesto economico sul riempimento medio dei voli», ha dichiarato il presidente della Saga Lucio Laureti.

Questo andamento positivo fa guadagnare posizioni all’aeroporto d’Abruzzo nei confronti di vari scali nazionali superando nel primo trimestre il confinante aeroporto di Ancona. Già ad aprile era stato chiaro l’andamento positivo in quanto lo scalo ha confermato il 3% di incremento passeggeri rispetto all'anno precedente nel mese di Aprile, nonostante la non riconferma del collegamento per Eindhoven. Intanto proprio oggi decolla il nuovo volo Ryanair Pescara - Dusseldorf Weeze mentre dal prossimo 3 agosto sarà operativo il volo bisettimanale Pescara-Alghero (lunedì-venerdì).

* TABELLA TRAFFICO MERCI

* TABELLA TRAFFICO PASSEGGERI