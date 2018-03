Rifiuti: la Regione sfodera 20mln di euro per impianti di trattamento

L’AQUILA. 20 mln di euro. E’ la somma messa a disposizione dall’assessorato regionale ai Rifiuti per la realizzazione di impianti di trattamento.

L’annuncio è venuto fuori in un incontro tra l'assessore alla Gestione dei Rifiuti, i rappresentanti delle quattro province, il comune di Chieti e i rappresentanti delle società di gestione, convocato dall'assessore per illustrare il Piano di programmazione impiantistica 2012-2015 per le attività di trattamento, smaltimento e recupero dei rifiuti urbani. I finanziamenti destinati alla programmazione impiantistica, (di cui 8 fanno riferimento al programma triennale ambientale e gli altri 12 provengono dai Fas) serviranno a dare piena attuazione alla pianificazione vigente e realizzare tecnologie di trattamento dei rifiuti più moderne ed efficienti.

I lavori da eseguire terranno conto delle esigenze impiantistiche dei singoli territori per garantire l'autosufficienza nella gestione dei rifiuti, degli impianti esistenti in esercizio, di quelli autorizzati ma non ancora realizzati e di quelli in "fermo tecnico" da riattivare o non ancora entrati in esercizio.

L’assessore non ha perso l’occasione per ricordare che la programmazione sui rifiuti esiste su due livelli, sia regionale che provinciale sfidando le critiche di quanti nutrono dubbi a riguardo. «La Regione Abruzzo», ha spiegato meglio, «da un lato ha richiesto ai soggetti presenti tempi e co-finanziamenti certi al fine di realizzare la programmazione impiantistica proposta e dall'altro ha annunciato che è pronta ad esercitare poteri sostituivi (commissariamento) previsti dalle normative vigenti nel caso si rilevino quegli stessi ritardi e inadempienze che hanno caratterizzato le precedenti assegnazioni e che portato alla non utilizzazione delle risorse stesse».