A due passi dal digitale terrestre: si inizia il 7 maggio

ABRUZZO. Ormai manca davvero poco all’abbandono definitivo delle trasmissioni televisive in analogico. Il digitale è davvero dietro l’angolo. Le promesse del nuovo sistema di trasmissioni sono molte e tra queste una più ampia scelta di canali e di trasmissioni, unamigliore qualità del segnale e maggiore interazione.

Secondo il calendario stabilito con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 14 dicembre 2011, il 7 maggio 2012 avranno inizio le procedure per il passaggio, su tutto il territorio della regione Abruzzo, alla modalità di trasmissione televisiva digitale che dovranno concludersi entro il 23 maggio 2012.

Il passaggio al digitale terrestre segna una tappa importante nella storia della televisione.

Per ora si registrano alcune attività preparatorie ed informative svolte dalla Regione Abruzzo in collaborazione con il Ministero dello Sviluppo Economico, la Fondazione Ugo Bordoni e il CORECOM. Tra queste la 'Campagna di informazione per la popolazione' mediante tour informativi nelle principali città finalizzata a fornire informazioni ai cittadini utili a familiarizzare con la nuova tecnologia e informare sulle semplici operazioni da seguire per non farsi trovare impreparati. Un furgoncino bianco e giallo si muoverà sul territorio informando che 'sta arrivando Nando il Telecomando' che aiuterà nel passaggio al digitale. Insieme al furgoncino verrà posizionato un gazebo dentro al quale 'Nando', insieme a tecnici e ingegneri della Fondazione Ugo Bordoni, effettueranno una dimostrazione su come installare il decoder, programmare e sintonizzare il televisore. A supporto di ciò verrà distribuito, al termine della dimostrazione, un opuscolo informativo con la procedura passo a passo per eseguire l'installazione e il numero verde da contattare in caso di necessità.

Ecco le tappe del Tour in Abruzzo 26 aprile Avezzano; 27 aprile L'Aquila; 28 aprile Teramo; 30 aprile Pescara; 1 maggio Chieti; 2 maggio Vasto.

Per agevolare questa importante fase di passaggio alla nuova tecnologia è stato predisposto un programma di interventi a favore dei cittadini. Infatti chi non ne abbia già usufruito in passato e appartenga alle categorie di seguito indicate, può utilizzare un buono del valore di 50 euro, messo a disposizione dal Ministero dello Sviluppo Economico, Dipartimento per le Comunicazioni, per l'acquisto o noleggio di un decoder digitale interattivo presso tutti i rivenditori che aderiscono all'iniziativa.

Lo Stato eroga un contributo di 50 euro ai cittadini dell'Abruzzo, in regola con il pagamento del canone di abbonamento al servizio televisivo pubblico, che non ne abbiano già usufruito in passato, di età pari o superiore a 65 anni (da compiersi entro il 31/12/2012) e che abbiano dichiarato nel 2011 (redditi 2010) un reddito pari o inferiore a euro 10.000, a decorrere dal 10 aprile 2012. Il contributo consiste in una riduzione del prezzo complessivo del decoder, Iva inclusa, al netto di ogni eventuale sconto commerciale. L'importo verrà rimborsato direttamente al rivenditore. Il cittadino avente diritto dovrà pertanto rivolgersi ad uno dei rivenditori aderenti all'iniziativa. Per informazioni è attivo il numero verde 800.022.000 dal lunedì al sabato, escluso i giorni festivi, dalle ore 8:00 alle ore 20:00.

Sono previsti anche contributi per le emittenti televisive locali che, in occasione dello switch off, sosterranno interventi strutturali che consentono l'abbattimento delle emissioni di onde elettromagnetiche mediante il passaggio dal sistema televisivo analogico a quello digitale. Con il passaggio al digitale terrestre si avrà una significativa riduzione di potenza delle onde elettromagnetiche immesse nell'ambiente di circa un terzo di quella attuale.

La Giunta Regionale sta predisponendo un Protocollo di Intesa con le Associazioni di Consumatori, il Corecom e le Associazioni Artigiane di antennisti finalizzato alla sottoscrizione di un Codice Etico Antennisti per rendere trasparenti le procedure e regolarizzati i prezzi relativi agli interventi di adeguamento impiantistico e tecnologico che le famiglie abruzzesi dovranno effettuare a seguito del passaggio alla trasmissione televisiva in tecnica digitale. In questo modo la Regione intende assistere le categorie più deboli con personale a loro conosciuto e riconosciuto alle pratiche necessarie da mettere in atto per il passaggio al digitale.

E domani, martedì 24 Aprile, presso la Sala De Cecco del Palazzo del Consiglio Regionale in Piazza Unione a Pescara, il Presidente della Regione, Gianni Chiodi presenterà le attività svolte e in corso di svolgimento connesse al passaggio alla trasmissione televisiva in tecnica digitale in Regione Abruzzo.