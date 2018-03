Equitalia diventa buona e apre lo sportello per i casi ‘difficili’

PESCARA. L’idea è quella di aiutare i più deboli e tendere loro una mano.

L'anziana signora alle prese con la cartella esattoriale, l'immigrato che parla male l'italiano ed ha bisogno di informazioni, il padre di famiglia licenziato che non riesce più a sostenere neanche il fisco a rate: sono alcune delle 'storie' che potranno passare invece che da un normale e 'freddo' sportello dal nuovo 'sportello amico' di Equitalia. La società per la riscossione, al centro di violente polemiche ed attacchi di recente, all'acuirsi della crisi e quindi della difficoltà di pagare le tasse, promette di trattare con 'i guanti bianchi' i contribuenti con maggiori difficoltà. E infatti annuncia di aver selezionato per il compito personale ad hoc, cioé dotato di «competenza e sensibilità».

Sempre - chiaramente - nel rispetto delle regole. Cioé: chi deve pagare deve continuare a farlo ma se è possibile si cercherà una soluzione meno onerosa personalizzata. Plaudono i consumatori dell'Adoc: «apprezziamo vivamente l'iniziativa di Equitalia - dichiara il presidente Carlo Pileri - che si inserisce nel solco di un progressivo miglioramento dei rapporti tra i contribuenti e il fisco, come avvenuto con l'introduzione della possibilità di rateizzare il pagamento delle somme iscritte a ruolo fino a un massimo di 72 rate mensili (6 anni) nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà».

«Da domani, giovedì 5 aprile, - annuncia la società di riscossione - parte in via sperimentale lo Sportello Amico di Equitalia, un nuovo spazio a cui il cittadino può rivolgersi per ricevere assistenza mirata alle proprie esigenze. L'iniziativa è un ulteriore passo verso il continuo miglioramento del rapporto tra Equitalia e i cittadini ed è rivolta in primo luogo a coloro che hanno maggiori difficoltà nella gestione delle pratiche più semplici, come gli anziani e gli immigrati che non conoscono bene la lingua italiana. Allo Sportello Amico troveranno assistenza per compilare la modulistica e per avere le informazioni nel modo più chiaro e più semplice possibile. Lo Sportello Amico è anche il punto d'ascolto per risolvere eventuali disguidi su rimborsi, fermi o ipoteche e dove è possibile esaminare situazioni personali di particolare difficoltà. Il personale di Equitalia, individuato per competenza e sensibilità, sarà pronto ad analizzare e trovare, nei limiti di quanto consentito dalla normativa, la migliore soluzione ai casi di cittadini e imprese che, pur volendo, non riescono a regolarizzare la propria situazione con il fisco». Il servizio Sportello Amico sarà svolto, nei consueti orari di apertura delle sedi di Equitalia, in punti facilmente identificabili. Presto sarà esteso a tutte le province mentre é ora avviato nelle città di Milano (sportelli di Bicocca e San Gregorio); Torino; Genova (Sportello D'Annunzio); Firenze; Bologna; Pescara; Roma (sportelli di Colombo, Aurelio, Togliatti e Ostia); Napoli (sportelli di Vomero, Corso Meridionale e Kennedy); Cosenza; Foggia.