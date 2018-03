Pierangeli (Aiop) :«con la Giunta abruzzese difficoltà di colloquio sulla sanità»

ABRUZZO. Niente di nuovo nella seconda parte dell’audizione di Luigi Pierangeli, presidente dell’Aiop (l’associazione che riunisce le case di cura private abruzzesi) che è stato ascoltato ieri dalla Commissione senatoriale Marino.

Ma forse la notizia è proprio questa: nella gestione della sanità regionale non è cambiato nulla, rispetto alla Giunta Del Turco. Almeno nel senso della trasparenza e del colloquio istituzionale tra gli operatori del settore e l’assessorato, ora struttura commissariale.

Lo ha dimostrato ieri il presidente Aiop che ha esibito un’ampia documentazione sulle richieste presentate in passato (lettere, appelli, sollecitazioni) e mai riscontrate, così come avviene oggi. Addirittura attualmente ci sono problemi nello scambio dei verbali redatti durante le riunioni e per ottenere la documentazione l’Aiop – così almeno si è giustificata – è costretta ad inoltrare ricorsi al Tar. Ma Pierangeli si è soffermato molto anche su un altro aspetto che è risultato punitivo per le cliniche private e cioè la mobilità passiva. I dati recentemente resi noti dalla Conferenza Stato-Regioni per l’assegnazione dei fondi, dimostrano che il fenomeno in Abruzzo ha raggiunto livelli allarmanti, con oltre 68 mln di debito per il 2010 e con un 2011 che si preannuncia ancora più pesante. A quanto se ne sa, ieri in Commissione è stata ripercorsa la storia dei contratti di confine che il sub commissario Baraldi aveva fatto balenare come soluzione del problema, ma che invece non sono stati firmati. E così le Regioni confinanti continuano a drenare pazienti e risorse dall’Abruzzo, mentre alle Cliniche sono posti dei vincoli ritenuti assurdi. Il presidente Aiop ha infatti dimostrato che Marche e Molise, tanto per fare un esempio, incentivano la loro sanità pubblica e privata ad attirare e non a respingere i pazienti. Di qui la critica alla gestione commissariale, prodiga di promesse, ma scarsa di risultati. Il che è una critica devastante alla classe dirigente che doveva sostituire in meglio la passata amministrazione regionale e che invece non sembra aver fatto il salto di qualità che si attendeva.

Sebastiano Calella