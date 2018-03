Amministrative 2012. Ecco i Comuni abruzzesi in cui si vota

ABRUZZO. L’Abruzzo si prepara alle elezioni amministrative 2012.

Il Ministro dell’Interno Annamaria Cancellieri ha firmato il decreto che fissa ai giorni 6 e 7 maggio 2012 le consultazioni per l’elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali e circoscrizionali. Nella nostra regione 50 i comuni chiamati alle urne: venti nella provincia di Chieti, 18 nella provincia de L’Aquila, 6 in quella di Teramo, 6 nella provincia di Pescara.

L’eventuale turno di ballottaggio per l’elezione diretta dei sindaci, invece, secondo il decreto avrà luogo nei giorni 20 e 21 maggio. Per evitare che l’apertura degli uffici comunali nei giorni di Pasqua e Pasquetta, inoltre, il Consiglio dei Ministri, riunitosi a palazzo Chigi il 24 febbraio, ha stabilito che la presentazione delle liste avvenga in anticipo, lunedì 2 e martedì 3 aprile 2012.

Nella provincia di Teramo si andrà a votare a Bisenti che metterà a disposizione 4 sezioni elettorali a Crognaleto (7 sezioni), Martinsicuro (13 sezioni), Penna Sant’Andrea (2) , Pietracamela (2), Valle Castellana (2).

Nella provincia di Chieti i comuni interessati dalle amministrative sono Arielli, Atessa, Castelguidone, Castiglione Messer Marino, Celenza sul Trigno, Furci, Gamberale, Giuliano Teatino, Lettopalena, Montelapiano, Ortona, Ripa Teatina, Roccamontepiano, Roccascalegna, Roio del Sangro, Rosello, San Salvo, San Vito Chietino, Tollo, Torricella Peligna.



In provincia de L’Aquila sono coinvolti i comuni di Avezzano, Balsorano, Barrea, Campo di Giove, Caporciano, Cappadocia, Civitella Alfedena, Gioia dei Marsi, L’Aquila, Lecce dei Marsi, Luco dei Marsi, Pescasseroli, Prata d’Ansidonia, Pratola Peligna, Rocca di Mezzo, Sant’Eusanio Forconese, Trasacco, Villavallelonga.

Infine in provincia di Pescara si voterà ad Alanno, Brittoli, Montesilvano, Scafa, Spoltore, Villa Celiera.