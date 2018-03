Emergenza neve, gestita male secondo i lettori di Pdn

ABRUZZO. La macchina della emergenza ha funzionato adeguatamente in risposta alle abbondanti nevicate dei giorni scorsi? Era questa la domanda che avevamo proposto in un nostro sondaggio, chiuso questa mattina.

Secondo i lettori di PrimaDaNoi.it che ha espresso la propria opinione (in totale siete stati 902) il risultato non è stato soddisfacente. Per il 74% di chi si è espresso, infatti, la risposta è stata negativa (670 voti), mentre per il 26% (232) è stata affermativa.

Di polemiche non ne sono di certo mancate negli ultimi giorni così come le rassicurazioni da parte degli enti locali che ritengono di aver gestito al meglio quella che verrà ricordata come la più intensa nevicata degli ultimi 50 anni. La cronaca ricorderà centinaia di automobilisti intrappolati dalla neve sull’autostrada «a causa delle slavine», ma anche piccole comunità di montagna completamente isolate per giorni. I ricorsi e le denunce non mancano e qualcuno spera che arriveranno presto anche gli indennizzi.

Disagi, indiretti, continuano a farsi sentire ancora oggi, nonostante la neve non cada più da giorni. Il problema maggiore resta quello della mancanza di acqua a Pescara così come in alcune zone di Montesilvano. L’Aca sostiene che l’emergenza dipenda dalle fonti ghiacciate ma il sindaco Luigi Albore Mascia ha deciso di inoltrare una denuncia per tutelare i cittadini che da troppi giorni sono con i rubinetti a secco.

