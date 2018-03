Rifiuti, il workshop con il Cnr. Di Dalmazio:«alzare il livello tecnico»

ABRUZZO. Entra nel vivo la collaborazione tra Regione Abruzzo e Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr) con quattro workshop provinciali dedicati alle tecnologie per la gestione dei rifiuti urbani in Italia ed in Europa.

«Detti workshop - ha spiegato l'assessore all'Ambiente, Mauro Di Dalmazio - rappresentano le prime tra le iniziative che saranno poste in essere, in collaborazione tra le parti, in attuazione degli impegni assunti con il Cnr. Il nostro obiettivo - ha chiarito Di Dalmazio - è in questa fase iniziale principalmente quello di capire il contesto nazionale ed europeo dentro il quale altre realtà si muovono con buone pratiche nel campo dello smaltimento dei rifiuti, aiutandoci con il contributo dei migliori tecnici che le istituzioni italiane possono esprimere».

Fase propedeutica fondamentale, secondo l'Assessore, «per aprirsi alla conoscenza profonda di una materia così tecnologicamente sensibile da prospettare soluzioni ed alternative tra le più disparate. Nonostante questo quadro di notevole valenza tecnica e tecnologica - ha aggiunto ancora Di Dalmazio - assistiamo a sterili, fuorvianti e superficiali dibattiti su inceneritori e localizzazioni, senza pensare minimamente che le tecniche di valorizzazione energetica, per esempio, sono così ampie da rispondere in modo esaustivo alle esigenze e ai bisogni di ogni specifico territorio. Ciò che importa è informarsi». Aumentare il livello tecnico di conoscenza significa anche avvalersi delle esperienze concrete di paesi europei, ed infatti nei workshop saranno mostrate le buone pratiche di aree inglesi e svedesi.

«Solo dopo aver compiuto questo necessario processo di conoscenza e di approfondimento delle normative e delle tecniche e tecnologie per lo smaltimento dei rifiuti saremo in grado di prendere la decisione più giusta per il nostro territorio», ha chiarito Di Dalmazio. Il calendario dei workshop prevede il primo evento a Chieti, per la giornata di giovedì 15 dicembre, a partire dalle ore16.00, nella sala del Consiglio provinciale. Dopo i saluti delle Autorità e la relazione dell'assessore Di Dalmazio, seguono le relazioni tecniche di Mauro Chilante e Giuseppe Mininni del Cnr su principi giuridici generali, europei ed italiani della normativa dei rifiuti, e su gestione dei rifiuti urbani conforme alla disciplina europea, e l'intervento di Martin Allman, manager del settore che illustrerà il caso dello smaltimento dei rifiuti nella contea di Cumbria (Inghilterra Nord ovest). I prossimi workshop sono previsti a Teramo (venerdì 16), a Pescara (25 gennaio 2012), all'Aquila (26 gennaio 2012).

15/12/2011 09:06