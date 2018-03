Come prenotare una campagna pubblicitaria

Se si hanno già le idee chiare, è sufficiente scrivere all'ufficio marketing per ottenere un preventivo dettagliato (senza impegno).

A questo punto si hanno le idee chiare sul tipo di spazio che si vuole occupare e si può procedere per chiedere un preventivo al nostro ufficio marketing.

Ti ricordiamo che per campagne di grosso impatto è preferibile scegliere formati molto visibili per una durata contenuta. Per campagne di durata (per esempio per dare visibilità ad un sito internet) consigliamo invece formati anche minimi ma persistenti così da poter guadagnare contatti costanti nel tempo.

Ti garantiamo numeri certi e clic sul tuo sito, il resto sta a te farlo.

Scrivi a pubblicita@primadanoi.it e richiedi il preventivo.

Ricordati di comunicare

- il tipo di banner

- la durata

- l'eventuale data di inizio così da avere la certezza della disponibilità dello spazio per il periodo indicato

- il budget di massima che si vuole impegnare

Le campagne pubblicitarie vanno pagate almeno tre giorni prima dell'inizio prestabilito.

Sempre tre giorni prima andranno consegnati materialmente (via email) i banner confezionati dall'inserzionista.

Ti ricordiamo che tutti i banner sono in rotazione e condivisione.

Mettici alla prova, sperimenta la nostra pubblicità e scopri cosa significa avere davvero visibilità in Abruzzo.