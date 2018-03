Scegli i nostri banner

CERTEZZA DEI NUMERI



I banner sono la finestra delle aziende sul nostro quotidiano e devono essere considerate come vere e proprie “aperture” verso l’inserzionista, una sorta di tunnel che collega il lettore del giornale al marchio o l’azienda che ha deciso di farsi vedere su Pdn.Infatti a differenza di tutte le altre forme di pubblicità (radio, tv, giornali cartacei, manifesti) il marketing on line ha la caratteristica della, cioè è possibile attraverso il monitoraggio conoscere tutto quanto ruota intorno a quel determinato banner.Clic, visualizzazioni, provenienza sono solo alcuni dei parametri certi che sono in grado di stabilire chi è interessato alla pubblicità e quanto rende la pubblicità su Pdn e se in definitiva l’investimento è stato proficuo oppure no.Detto questo ogni banner ha una sua caratteristica specifica: ci sono quelli fissi (che non sfruttano tutte le potenzialità del web) e quelli mobili.I nostri banner hanno prezzi che variano a seconda della loro grandezza e posizione in pagina. Quelli in posizione medio alta costano di più perché vengono più cliccati e rendono dunque di più. Gli altri rendono un po’ di meno e per questo costano di meno.A conti fatti la nostra pubblicità costa molto meno di quella cartacea ma ha una visibilità tarata su numeri invidiabili in Abruzzo: al mese oltre 210mila persone (visite uniche), quasi 500mila contatti e 2 milioni di pagine viste con una media di permanenza di oltre 3 minuti e mezzo (tutto il tempo di leggere e vedere i banner in pagina…)A conti fatti per una persona che vede un banner l’inserzionista di Pdn può pagare pochi centesimi per mille impressiones (CPM).Domandatevi quanto pagate oggi per la vostra pubblicità e chi certifica i dati di diffusione del media che avete già scelto.I nostri dati li certifica Google Analytics, dati che di per sé sono pubblici, consultabili on line e per questo non sono manipolabili.