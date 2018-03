Quello che devi sapere sulla pubblicità di PrimaDaNoi.it...

I LETTORI DI PDN * Professionisti (dai 18 ai 55 anni), politici e amministrazioni pubbliche, industrie, associazioni che hanno bisogno di seguire in diretta gli eventi giornalieri; Pdn ormai è un punto di riferimento attendibile e stimato per chi vuole conoscere le notizie in tempo reale; * Aziende private e mondo della cultura che trovano in Pdn una vetrina gratuita; * Una fetta di giovani in crescita in cerca di un modo di comunicare veloce e insolito con spiccata dimestichezza con le tecnologie e che di solito non consulta giornali cartacei; * Lettori dinamici che non si accontentano di leggere ma che vogliono interagire; * Residenti all’estero che mantengono così i contatti con la regione d’origine; * Lettori di altri giornali che trovano in Pdn una linea editoriale valida, un punto di vista che mancava e una insolita libertà di espressione data dal non essere legati a nessuna corrente politica.