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ELEZIONI COMUNALI 2012: TUTTI I RISULTATI

I voti in tempo reale dai maggiori comuni abruzzesi

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ELEZIONI COMUNALI 2012: TUTTI I RISULTATI
Ecco tutti i dati relativi allo spoglio dei sei comuni più grandi al voto. Il dettaglio dei voti per partito. Tutti al ballottaggio tranne Spoltore che ha eletto Di Lorito sindaco.



 
* TUTTI I CANDIDATI    Affluenza definitiva: 72,4%       Sindaco eletto: BALLOTTAGGIO
Candidati sindaco e liste
SEZIONI SCRUTINATE 81/81

 Voti  %  Voti  %  Seggi
 
VERINI ENRICO

 1133 2,62
     
    FUTURO E LIBERTA' FUTURO E LIBERTA'      1512 3,71
 
 
PROPERZI PIERLUIGI

 3535 8,17
     
    IL POPOLO DELLA LIBERTA' IL POPOLO DELLA LIBERTA'     3447 8,46
 
    LISTA CIVICA - DOMANI L'AQUILA LISTA CIVICA - DOMANI L'AQUILA      835 2,05
 
      Totale     4282
10,51
 
 
DE MATTEIS GIORGIO

 12834 29,69
     
    MPA MOVIMENTO PER LE AUTONOMIE MPA MOVIMENTO PER LE AUTONOMIE      4609  11,31
 
    VERDI ECOLOGISTI E RETI CIVICHE-CIVICA VERDI ECOLOGISTI E RETI CIVICHE-CIVICA      1121 2,75
 
    LISTA CIVICA - PROSPETTIVA 2022 LISTA CIVICA - PROSPETTIVA 2022      1267
3,11
 
    UNIONE DI CENTRO UNIONE DI CENTRO      3337  8,19
 
    U.D.EUR POPOLARI U.D.EUR POPOLARI      1159 2,84
 
    LISTA CIVICA - TUTTI PER L'AQUILA LISTA CIVICA - TUTTI PER L'AQUILA      1178  2,89
 
    LISTA CIVICA - I CASTELLI CON L'AQUILA LISTA CIVICA - I CASTELLI CON L'AQUILA      903  2,21
 
      Totale      13574 33,33
 
 
MANCINI ANGELO
 2732 6,32
     
    LISTA CIVICA - L'AQUILA OGGI LISTA CIVICA - L'AQUILA OGGI     1004
2,46
 
    DI PIETRO ITALIA DEI VALORI DI PIETRO ITALIA DEI VALORI      1384  3,39
 
      Totale      2388 5,86
 
 
VITTORINI VINCENZO

 2476 5,72
     
    LISTA CIVICA - L'AQUILA CHE VOGLIAMO LISTA CIVICA - L'AQUILA CHE VOGLIAMO     1591
3,,9
 
 
BLUNDO ROSETTA ENZA

 756 1,74
     
    MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT     514
1,26
 
 
DI CESARE ETTORE

 2162 5
     
    LISTA CIVICA - CAMBIA MUSICA LISTA CIVICA - CAMBIA MUSICA     876
2,15
 
    LISTA CIVICA - IN COMUNE LISTA CIVICA - IN COMUNE      816 2
 
      Totale      1692 4,15
 
 
CIALENTE MASSIMO

17.598
40,71
     
    ALLEANZA PER L'ITALIA ALLEANZA PER L'ITALIA      2278
5,59
 
    SOCIALISTI RIFORMISTI SOCIALISTI RIFORMISTI      1701 4,17
 
    PARTITO DEMOCRATICO PARTITO DEMOCRATICO      6689
16,42
 
    RIFONDAZIONE COMUNISTA-COMUN. ITALIANI RIFONDAZIONE COMUNISTA-COMUN. ITALIANI      1221 2,99
 
    SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'      1091 2,67
 
    CATTOLICI DEMOCRATICI CATTOLICI DEMOCRATICI      2184 5,36
 
      Totale      15.164 37,24
 
Totale voti candidati sindaco 43.226
  
Totale voti liste 40.717
  

   
* TUTTI I CANDIDATI    Affluenza definitiva: 66,6%       Sindaco eletto: BALLOTTAGGIO
  
  Candidati sindaco e liste
SEZIONI SCRUTINATE 52/52

   Voti  %  Voti  %  Seggi
 
MILILLO GIANLUCA GIUSEPPE

  77
 0,29
      
    LEGA NORD LEGA NORD       58 0,23  
 
MARAGNO FRANCESCO

  5042
 19,13
      
    ALLEANZA PER L'ITALIA ALLEANZA PER L'ITALIA       364
 1,45
  
    LISTA CIVICA - DEMOCRAZIA E LIBERTA' LISTA CIVICA - DEMOCRAZIA E LIBERTA'       1245
 4,97
  
    FUTURO E LIBERTA' FUTURO E LIBERTA'       1349
 5,39
  
    MPA-ALTRI MPA-ALTRI       252
 1
  
    LISTA CIVICA - IL POPOLO DI MONTESILVANO LISTA CIVICA - IL POPOLO DI MONTESILVANO       694
 2,77
  
      Totale       3.904 15,61
  
 
CORDOMA PASQUALE

  1174
  4,45
      
    GRANDE SUD GRANDE SUD       568
 2,27
  
    LISTA DEL GRILLO PARLANTE LISTA DEL GRILLO PARLANTE       168
 0,67
  
      Totale       736
 2,94
  
 
DI MATTIA ATTILIO

  10.814
 41,04
      
    UNIONE DI CENTRO UNIONE DI CENTRO       1869
 7,47
  
    LISTA CIVICA - I GIOVANI LISTA CIVICA - I GIOVANI       29
 0,11
  
    LISTA CIVICA - MONTESILVANO BENE COMUNE LISTA CIVICA - MONTESILVANO BENE COMUNE       1881
 7,52
  
    PARTITO DEMOCRATICO PARTITO DEMOCRATICO       3947
 15,78
  
    LISTA CIVICA - ESSERE MONTESILVANO LISTA CIVICA - ESSERE MONTESILVANO       805
 3,21
  
    SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'-COMUNISTI IT. SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'-COMUNISTI IT.       876
 3,50
  
    DI PIETRO ITALIA DEI VALORI DI PIETRO ITALIA DEI VALORI       1726
 6,9
  
      Totale       11.133
 44,52
  
 
ANELLI MANUEL

  1257 4,77
      
    MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT       967
 3,86
  
 
FORCONI MARCO AURELIO GETULIO

  273
 1,03
      
    FORZA NUOVA FORZA NUOVA       168
 0,66
  
 
DI SANTE CORRADO

  667
 2,53
      
    RIF.COM-FED.VERDI RIF.COM-FED.VERDI       483
 1,93
  
 
MUSA MANOLA

  7.041
 26,72
      
    LISTA CIVICA - ARCOBALENO LISTA CIVICA - ARCOBALENO       1385
 5,53
  
    IL POPOLO DELLA LIBERTA' IL POPOLO DELLA LIBERTA'       4029
 16,11
  
    LISTA CIVICA - CITTÀ NUOVE LISTA CIVICA - CITTÀ NUOVE       773
 3,09
  
    LA DESTRA LA DESTRA       119
 0,47
  
    LISTA CIVICA - MONTESILVANO FUTURA LISTA CIVICA - MONTESILVANO FUTURA       1247
 4,98
  
      Totale       7553
 30,2
  
Totale voti candidati sindaco 26.345
  
Totale voti liste 25.002
  

 
* TUTTI I CANDIDATI    Affluenza definitiva: 78,7      Sindaco eletto: BALLOTTAGGIO
Candidati sindaco e liste
SEZIONI SCRUTINATE 48/48

 Voti  %  Voti  %  Seggi
 
FERAGALLI VALERIA

 769  2,93
     
    SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'      539
 2,12
 
 
RUBEO PIERPAOLO
 1.001  3,82
     
    LISTA CIVICA - UNIONE DEI MARSI LISTA CIVICA - UNIONE DEI MARSI      798  3,14
 
 
CIPOLLONE ITALO

 8.868  33,86
     
    LISTA CIVICA - FORZA AVEZZANO LISTA CIVICA - FORZA AVEZZANO      1.588
 6,26
 
    LISTA CIVICA - AVEZZANO PROTAGONISTA LISTA CIVICA - AVEZZANO PROTAGONISTA      787  3,1
 
    U.D.EUR POPOLARI U.D.EUR POPOLARI      402  1,58
 
    LISTA CIVICA - CANTIERE POPOLARE LISTA CIVICA - CANTIERE POPOLARE      992  3,91
 
    LISTA CIVICA - CON ITALO PER AVEZZANO LISTA CIVICA - CON ITALO PER AVEZZANO       1179
  4,64
 
    IL POPOLO DELLA LIBERTA' IL POPOLO DELLA LIBERTA'      4.042  15,93
 
    LISTA CIVICA - NOI CON AVEZZANO LISTA CIVICA - NOI CON AVEZZANO      318  1,25
 
      Totale      9.308 36,70
 
 
DE CESARE LORENZO

 1.231  4,7
     
    ALLEANZA DI CENTRO ALLEANZA DI CENTRO     918
3,61
 
 
DI PANGRAZIO GIOVANNI

 11.908 45,47
     
    PARTITO DEMOCRATICO PARTITO DEMOCRATICO      2.278
 8,98
 
    ALLEANZA PER L'ITALIA ALLEANZA PER L'ITALIA      1.008  3,97
 
    UNIONE DI CENTRO UNIONE DI CENTRO      1.205 4,75
 
    PARTITO SOCIALISTA ITALIANO - GRANDE SUD PARTITO SOCIALISTA ITALIANO - GRANDE SUD      767  3,02
 
    LISTA CIVICA - PROPOSTA POPOLARE LISTA CIVICA - PROPOSTA POPOLARE       474
  1,86
 
    FUTURO E LIBERTA' FUTURO E LIBERTA'       1.726
  6,8
 
    LISTA CIVICA - PER AVEZZANO LISTA CIVICA - PER AVEZZANO       2.926
 11,52
 
    LISTA CIVICA - AVEZZANO FUTURA LISTA CIVICA - AVEZZANO FUTURA       918
  3,61
 
    LISTA CIVICA - AVEZZANO IN DISCUSSIONE LISTA CIVICA - AVEZZANO IN DISCUSSIONE       358
  1,41
 
    DI PIETRO ITALIA DEI VALORI DI PIETRO ITALIA DEI VALORI       360
  1,41
 
      Totale      12.020 47,39
 
 
SPALLONE MARIO

 370 1,41
     
    LISTA CIVICA - PER LA MARSICA E PER AVEZZANO LISTA CIVICA - PER LA MARSICA E PER AVEZZANO     149
0,58
 
 
DI MATTEO NAZZARENO

 1.075  4,10
     
    LISTA CIVICA - NAZZARENO DI MATTEO SINDACO LISTA CIVICA - NAZZARENO DI MATTEO SINDACO      691
 2,72
 
 
COSIMATI IRIDE
 963 3,67
     
    LISTA CIVICA - IO AMO AVEZZANO LISTA CIVICA - IO AMO AVEZZANO      937 3,69
 
Totale voti candidati sindaco  26.185
  
Totale voti liste  25.360
  

 
* TUTTI I CANDIDATI    Affluenza definitiva: 66,2%      Sindaco eletto: LUCIANO DI LORITO
Candidati sindaco e liste
SEZIONI SCRUTINATE 20/20
 		 Voti  %  Voti  %  Seggi
 
FEBO MARINA

 2.824 28,77
     
    IL POPOLO DELLA LIBERTA' IL POPOLO DELLA LIBERTA'     909 
9,83
   1
  
    LISTA CIVICA - PRIMA SPOLTORE LISTA CIVICA - PRIMA SPOLTORE      749  8,1
   1
  
    LISTA CIVICA - SPOLTORE FUTURA LISTA CIVICA - SPOLTORE FUTURA      774  8,37
   1
  
      Totale      2.432 22,31
   3
  
 
ROSICA FABIO

 370  3,77
     
    CEN-SIN(CONTR.UFF.) - RIF.COM-COM.IT-FED.VERDI-SEL CEN-SIN(CONTR.UFF.) - RIF.COM-COM.IT-FED.VERDI-SEL      347
 3,75
 
 
ZAMPACORTA FRANCESCO
 695 7,08
     
    PRI-ALTRI PRI-ALTRI      705
 7,62
 
 
SPATOLA MAYO CARLO

 787  8,01
     
    MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT      655
7,08
 
 
DI LORITO LUCIANO

 5.106 52,03
     
    DI PIETRO ITALIA DEI VALORI DI PIETRO ITALIA DEI VALORI      1368 14,80
   3
  
    PARTITO DEMOCRATICO PARTITO DEMOCRATICO      2638 28,54
   6
 
    UNIONE DI CENTRO UNIONE DI CENTRO      225 2,43
   0
  
    FUTURO E LIBERTA' FUTURO E LIBERTA'      842 9,11
   1
  
      Totale      5.073 54,89
   10
  
 
FARICCIOTTI LIBORIO

 31 0,31
     
    LEGA NORD LEGA NORD      30
0,32
 
Totale voti candidati sindaco 9.813
  
Totale voti liste 9.242
  

 

   
* TUTTI I CANDIDATI    Affluenza definitiva: 68,6%        Sindaco eletto: BALLOTTAGGIO
  
  Candidati sindaco e liste
SEZIONI SCRUTINATE 27/27
   Voti  %  Voti  %  Seggi
 
DE LUTIIS GIUSEPPINA

  878
  6
      
    LISTA CIVICA - NOI..... IL POPOLO LISTA CIVICA - NOI..... IL POPOLO         637 4,66
  
 
DI MARTINO REMO

   2.471  16,89      
    IL POPOLO DELLA LIBERTA' IL POPOLO DELLA LIBERTA'        1472
 10,79  
    GRANDE SUD - CIVICA GRANDE SUD - CIVICA        1211
 8,87  
      Totale       2683
 19,66
  
 
VANNI CAMILLO FRANCO
  884
  6,04      
    LISTA CIVICA - TERZO POLO LISTA CIVICA - TERZO POLO        710 5,20  
 
VALENTINETTI GIOVANNI
  606
  4,14
      
    LISTA CIVICA - CITTA' NOSTRA LISTA CIVICA - CITTA' NOSTRA        702 5,14  
 
GIZZI AMERIGO

   177 1,21      
    LISTA CIVICA - ARCA LISTA CIVICA - ARCA       195 1,42  
 
NAPOLEONE GIULIO

  1228 8,39      
    LISTA CIVICA - ORTONA FUTURA LISTA CIVICA - ORTONA FUTURA       95
 0,69  
    LISTA CIVICA - FORZA ORTONA LISTA CIVICA - FORZA ORTONA       943
 6,91  
    LISTA CIVICA - ORTONA TURISTICA LISTA CIVICA - ORTONA TURISTICA        92 0,,67  
      Totale       1.130
  8,28  
 
POTENZA MATTIA

  854
  5,84
      
    MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT        564
 4,13  
 
CIERI TOMMASO

   1.445  9,88      
    LISTA CIVICA - UNITI PER ORTONA LISTA CIVICA - UNITI PER ORTONA       476
  3,48
  
    LISTA CIVICA - PER ORTONA LISTA CIVICA - PER ORTONA       410 3  
    LIBERAL SOCIALISTI LIBERAL SOCIALISTI        658
 9,82  
      Totale       1.544  11,31  
 
D'OTTAVIO VINCENZO

   6.080
  41,57
      
    FED.VERDI-COM.ITALIANI-RIF.COM FED.VERDI-COM.ITALIANI-RIF.COM        368
 2,69  
    PARTITO DEMOCRATICO PARTITO DEMOCRATICO       2.379
 17,43
  
    UNIONE DI CENTRO UNIONE DI CENTRO       811
 5,94
  
    DI PIETRO ITALIA DEI VALORI DI PIETRO ITALIA DEI VALORI       867
 6,42
  
    SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'       500
 3,66  
    LISTA CIVICA - UNITI PER D'OTTAVIO LISTA CIVICA - UNITI PER D'OTTAVIO       542
  3,97  
      Totale       5.477
 40,14  
Totale voti candidati sindaco 14.623
  
Totale voti liste 13.642
  

 
* TUTTI I CANDIDATI    Affluenza definitiva: 75,8%       Sindaco eletto:BALLOTTAGGIO
Candidati sindaco e liste 
SEZIONI SCRUTINATE 20/20
 Voti  %  Voti  %  Seggi
 
TRAVAGLINI FABIO ORLANDO

 796 6,51
        
    UNIONE DI CENTRO UNIONE DI CENTRO      666 5,73
 
 
MARIOTTI ARNALDO

 2.212 18,10
     
    PARTITO DEMOCRATICO PARTITO DEMOCRATICO      1.238
 10,65
 
    LISTA CIVICA - CITTA' UNITA LISTA CIVICA - CITTA' UNITA       365
  3,14
 
    LISTA CIVICA - DEMOCRATICI LISTA CIVICA - DEMOCRATICI      679  5,84
 
      Totale      2.289 19,63
 
 
DI STEFANO DOMENICO

 3.701  30,29
     
    PARTITO SOCIALISTA ITALIANO PARTITO SOCIALISTA ITALIANO      573
 4,93
 
    DI PIETRO ITALIA DEI VALORI DI PIETRO ITALIA DEI VALORI       979
  8,42
 
    LISTA CIVICA - SAN SALVO DEMOCRATICA LISTA CIVICA - SAN SALVO DEMOCRATICA      1.448  12,46
 
    SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'      670  5,76
 
      Totale      3.670  31,58
 
 
SABATINI MARCO

 477
 3,9
     
    MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT      476
 4,09
 
 
MAGNACCA TIZIANA

 5.031 41,18
     
    LISTA CIVICA - POPOLARE LISTA CIVICA - POPOLARE      841 7,23
 
    IL POPOLO DELLA LIBERTA' IL POPOLO DELLA LIBERTA'      2.214  19,05
 
    LISTA CIVICA - CITTA' NUOVA LISTA CIVICA - CITTA' NUOVA      1.472  12,66
 
      Totale      4.527  38,95
 
Totale voti candidati sindaco 12.217  
Totale voti liste 11.621
  

TUTTI I COMUNI AL VOTO:

Provincia di Chieti: ARIELLI, ATESSA, CASTELGUIDONE, CASTIGLIONE MESSER MARINO, CELENZA SUL TRIGNO, FURCI, GAMBERALE, GIULIANO TEATINO, LETTOPALENA,  MONTELAPIANO, ORTONA, RIPA TEATINA, ROCCAMONTEPIANO, ROCCASCALEGNA, ROIO DEL SANGRO, ROSELLO,  SAN SALVO, SAN VITO CHIETINO, TOLLO, TORRICELLA PELIGNA

Provincia di Pescara: ALANNO, BRITTOLI, MONTESILVANO, SCAFA, SPOLTORE, VILLA CELIERA

Provincia de L'Aquila: AVEZZANO, BALSORANO, BARREA, CAMPO DI GIOVE, CAPORCIANO, CAPPADOCIA,   CIVITELLA ALFEDENA, GIOIA DEI MARSI, L'AQUILA, LECCE NEI MARSI, LUCO DEI MARSI, MONTEREALE, MORINO,   PESCASSEROLI, PRATA D'ANSIDONIA, PRATOLA PELIGNA, ROCCA DI MEZZO, SANT'EUSANIO FORCONESE, SCOPPITO, TRASACCO,   VILLAVALLELONGA

Provincia di Teramo: BISENTI, CROGNALETO, MARTINSICURO, PENNA SANT'ANDREA, PIETRACAMELA, VALLE CASTELLANA