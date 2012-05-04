LO SPOGLIO IN DIRETTA
ELEZIONI COMUNALI 2012: TUTTI I RISULTATI
I voti in tempo reale dai maggiori comuni abruzzesi
| * TUTTI I CANDIDATI Affluenza definitiva: 72,4% Sindaco eletto: BALLOTTAGGIO
|Candidati sindaco e liste
SEZIONI SCRUTINATE 81/81
|Voti
|%
|Voti
|%
|Seggi
|
VERINI ENRICO
|1133
|2,62
|FUTURO E LIBERTA'
|1512
|3,71
|
PROPERZI PIERLUIGI
|3535
|8,17
|IL POPOLO DELLA LIBERTA'
|3447
|8,46
|LISTA CIVICA - DOMANI L'AQUILA
|835
|2,05
|Totale
|4282
|10,51
|
DE MATTEIS GIORGIO
|12834
|29,69
|MPA MOVIMENTO PER LE AUTONOMIE
|4609
| 11,31
|VERDI ECOLOGISTI E RETI CIVICHE-CIVICA
|1121
|2,75
|LISTA CIVICA - PROSPETTIVA 2022
| 1267
|3,11
|UNIONE DI CENTRO
|3337
| 8,19
|U.D.EUR POPOLARI
|1159
|2,84
|LISTA CIVICA - TUTTI PER L'AQUILA
|1178
| 2,89
|LISTA CIVICA - I CASTELLI CON L'AQUILA
|903
| 2,21
|Totale
|13574
|33,33
|
MANCINI ANGELO
|2732
|6,32
|LISTA CIVICA - L'AQUILA OGGI
|1004
|2,46
|DI PIETRO ITALIA DEI VALORI
|1384
|3,39
|Totale
|2388
|5,86
|
VITTORINI VINCENZO
|2476
|5,72
|LISTA CIVICA - L'AQUILA CHE VOGLIAMO
|1591
|3,,9
|
BLUNDO ROSETTA ENZA
|756
|1,74
|MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT
|514
|1,26
|
DI CESARE ETTORE
|2162
|5
|LISTA CIVICA - CAMBIA MUSICA
|876
|2,15
|LISTA CIVICA - IN COMUNE
|816
|2
|Totale
|1692
|4,15
|
CIALENTE MASSIMO
|17.598
|40,71
|ALLEANZA PER L'ITALIA
| 2278
|5,59
|SOCIALISTI RIFORMISTI
|1701
|4,17
|PARTITO DEMOCRATICO
| 6689
|16,42
|RIFONDAZIONE COMUNISTA-COMUN. ITALIANI
|1221
|2,99
|SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
|1091
|2,67
|CATTOLICI DEMOCRATICI
|2184
|5,36
|Totale
|15.164
|37,24
|Totale voti candidati sindaco
|43.226
|Totale voti liste
|40.717
| * TUTTI I CANDIDATI Affluenza definitiva: 66,6% Sindaco eletto: BALLOTTAGGIO
|Candidati sindaco e liste
SEZIONI SCRUTINATE 52/52
|Voti
|%
|Voti
|%
|Seggi
|
MILILLO GIANLUCA GIUSEPPE
|77
|0,29
|LEGA NORD
|58
|0,23
|
MARAGNO FRANCESCO
|5042
|19,13
|ALLEANZA PER L'ITALIA
|364
|1,45
|LISTA CIVICA - DEMOCRAZIA E LIBERTA'
|1245
|4,97
|FUTURO E LIBERTA'
|1349
|5,39
|MPA-ALTRI
|252
|1
|LISTA CIVICA - IL POPOLO DI MONTESILVANO
|694
|2,77
|Totale
|3.904
|15,61
|
CORDOMA PASQUALE
|1174
| 4,45
|GRANDE SUD
|568
|2,27
|LISTA DEL GRILLO PARLANTE
|168
|0,67
|Totale
|736
|2,94
|
DI MATTIA ATTILIO
|10.814
|41,04
|UNIONE DI CENTRO
|1869
|7,47
|LISTA CIVICA - I GIOVANI
|29
|0,11
|LISTA CIVICA - MONTESILVANO BENE COMUNE
|1881
|7,52
|PARTITO DEMOCRATICO
|3947
|15,78
|LISTA CIVICA - ESSERE MONTESILVANO
|805
|3,21
|SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'-COMUNISTI IT.
|876
|3,50
|DI PIETRO ITALIA DEI VALORI
|1726
|6,9
|Totale
|11.133
|44,52
|
ANELLI MANUEL
|1257
|4,77
|MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT
|967
|3,86
|
FORCONI MARCO AURELIO GETULIO
|273
|1,03
|FORZA NUOVA
|168
|0,66
|
DI SANTE CORRADO
|667
|2,53
|RIF.COM-FED.VERDI
|483
|1,93
|
MUSA MANOLA
|7.041
|26,72
|LISTA CIVICA - ARCOBALENO
|1385
|5,53
|IL POPOLO DELLA LIBERTA'
|4029
|16,11
|LISTA CIVICA - CITTÀ NUOVE
|773
|3,09
|LA DESTRA
|119
|0,47
|LISTA CIVICA - MONTESILVANO FUTURA
|1247
|4,98
|Totale
|7553
|30,2
|Totale voti candidati sindaco
|26.345
|Totale voti liste
|25.002
| * TUTTI I CANDIDATI Affluenza definitiva: 78,7 Sindaco eletto: BALLOTTAGGIO
|Candidati sindaco e liste
SEZIONI SCRUTINATE 48/48
|Voti
|%
|Voti
|%
|Seggi
|
FERAGALLI VALERIA
|769
| 2,93
|SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
| 539
| 2,12
|
RUBEO PIERPAOLO
|1.001
| 3,82
|LISTA CIVICA - UNIONE DEI MARSI
|798
| 3,14
|
CIPOLLONE ITALO
|8.868
| 33,86
|LISTA CIVICA - FORZA AVEZZANO
| 1.588
| 6,26
|LISTA CIVICA - AVEZZANO PROTAGONISTA
|787
|3,1
|U.D.EUR POPOLARI
|402
| 1,58
|LISTA CIVICA - CANTIERE POPOLARE
|992
| 3,91
|LISTA CIVICA - CON ITALO PER AVEZZANO
| 1179
| 4,64
|IL POPOLO DELLA LIBERTA'
|4.042
| 15,93
|LISTA CIVICA - NOI CON AVEZZANO
|318
| 1,25
|Totale
|9.308
|36,70
|
DE CESARE LORENZO
|1.231
| 4,7
|ALLEANZA DI CENTRO
|918
|3,61
|
DI PANGRAZIO GIOVANNI
|11.908
|45,47
|PARTITO DEMOCRATICO
| 2.278
| 8,98
|ALLEANZA PER L'ITALIA
|1.008
|3,97
|UNIONE DI CENTRO
|1.205
|4,75
|PARTITO SOCIALISTA ITALIANO - GRANDE SUD
|767
|3,02
|LISTA CIVICA - PROPOSTA POPOLARE
| 474
| 1,86
|FUTURO E LIBERTA'
| 1.726
| 6,8
|LISTA CIVICA - PER AVEZZANO
| 2.926
|11,52
|LISTA CIVICA - AVEZZANO FUTURA
| 918
| 3,61
|LISTA CIVICA - AVEZZANO IN DISCUSSIONE
| 358
| 1,41
|DI PIETRO ITALIA DEI VALORI
| 360
| 1,41
|Totale
|12.020
|47,39
|
SPALLONE MARIO
|370
|1,41
|LISTA CIVICA - PER LA MARSICA E PER AVEZZANO
|149
|0,58
|
DI MATTEO NAZZARENO
|1.075
| 4,10
|LISTA CIVICA - NAZZARENO DI MATTEO SINDACO
| 691
| 2,72
|
COSIMATI IRIDE
|963
|3,67
|LISTA CIVICA - IO AMO AVEZZANO
|937
|3,69
|Totale voti candidati sindaco
| 26.185
|Totale voti liste
| 25.360
| * TUTTI I CANDIDATI Affluenza definitiva: 66,2% Sindaco eletto: LUCIANO DI LORITO
|Candidati sindaco e liste
SEZIONI SCRUTINATE 20/20
|Voti
|%
|Voti
|%
|Seggi
|
FEBO MARINA
|2.824
|28,77
|IL POPOLO DELLA LIBERTA'
|909
|9,83
| 1
|LISTA CIVICA - PRIMA SPOLTORE
|749
| 8,1
| 1
|LISTA CIVICA - SPOLTORE FUTURA
|774
| 8,37
| 1
|Totale
|2.432
|22,31
| 3
|
ROSICA FABIO
|370
|3,77
|CEN-SIN(CONTR.UFF.) - RIF.COM-COM.IT-FED.VERDI-SEL
| 347
| 3,75
|
ZAMPACORTA FRANCESCO
|695
|7,08
|PRI-ALTRI
| 705
| 7,62
|
SPATOLA MAYO CARLO
|787
| 8,01
|MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT
| 655
|7,08
|
DI LORITO LUCIANO
|5.106
|52,03
|DI PIETRO ITALIA DEI VALORI
|1368
|14,80
| 3
|PARTITO DEMOCRATICO
|2638
|28,54
| 6
|UNIONE DI CENTRO
|225
|2,43
| 0
|FUTURO E LIBERTA'
|842
|9,11
| 1
|Totale
|5.073
|54,89
| 10
|
FARICCIOTTI LIBORIO
|31
|0,31
|LEGA NORD
| 30
|0,32
|Totale voti candidati sindaco
|9.813
|Totale voti liste
|9.242
| * TUTTI I CANDIDATI Affluenza definitiva: 68,6% Sindaco eletto: BALLOTTAGGIO
|Candidati sindaco e liste
SEZIONI SCRUTINATE 27/27
|Voti
|%
|Voti
|%
|Seggi
|
DE LUTIIS GIUSEPPINA
|878
| 6
|LISTA CIVICA - NOI..... IL POPOLO
|637
|4,66
|
DI MARTINO REMO
|2.471
|16,89
|IL POPOLO DELLA LIBERTA'
| 1472
|10,79
|GRANDE SUD - CIVICA
| 1211
|8,87
|Totale
|2683
|19,66
|
VANNI CAMILLO FRANCO
|884
|6,04
|LISTA CIVICA - TERZO POLO
|710
|5,20
|
VALENTINETTI GIOVANNI
|606
| 4,14
|LISTA CIVICA - CITTA' NOSTRA
|702
|5,14
|
GIZZI AMERIGO
|177
|1,21
|LISTA CIVICA - ARCA
|195
|1,42
|
NAPOLEONE GIULIO
|1228
|8,39
|LISTA CIVICA - ORTONA FUTURA
|95
|0,69
|LISTA CIVICA - FORZA ORTONA
|943
|6,91
|LISTA CIVICA - ORTONA TURISTICA
|92
|0,,67
|Totale
|1.130
|8,28
|
POTENZA MATTIA
|854
| 5,84
|MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT
| 564
|4,13
|
CIERI TOMMASO
|1.445
|9,88
|LISTA CIVICA - UNITI PER ORTONA
|476
| 3,48
|LISTA CIVICA - PER ORTONA
|410
|3
|LIBERAL SOCIALISTI
| 658
|9,82
|Totale
|1.544
|11,31
|
D'OTTAVIO VINCENZO
| 6.080
| 41,57
|FED.VERDI-COM.ITALIANI-RIF.COM
| 368
|2,69
|PARTITO DEMOCRATICO
|2.379
|17,43
|UNIONE DI CENTRO
|811
|5,94
|DI PIETRO ITALIA DEI VALORI
|867
|6,42
|SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
|500
|3,66
|LISTA CIVICA - UNITI PER D'OTTAVIO
|542
|3,97
|Totale
|5.477
|40,14
|Totale voti candidati sindaco
|14.623
|Totale voti liste
|13.642
|* TUTTI I CANDIDATI Affluenza definitiva: 75,8% Sindaco eletto:BALLOTTAGGIO
|Candidati sindaco e liste
SEZIONI SCRUTINATE 20/20
|Voti
|%
|Voti
|%
|Seggi
|
TRAVAGLINI FABIO ORLANDO
|796
|6,51
|UNIONE DI CENTRO
|666
|5,73
|
MARIOTTI ARNALDO
|2.212
|18,10
|PARTITO DEMOCRATICO
| 1.238
|10,65
|LISTA CIVICA - CITTA' UNITA
| 365
| 3,14
|LISTA CIVICA - DEMOCRATICI
|679
|5,84
|Totale
|2.289
|19,63
|
DI STEFANO DOMENICO
|3.701
| 30,29
|PARTITO SOCIALISTA ITALIANO
| 573
|4,93
|DI PIETRO ITALIA DEI VALORI
| 979
|8,42
|LISTA CIVICA - SAN SALVO DEMOCRATICA
|1.448
| 12,46
|SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
|670
| 5,76
|Totale
|3.670
| 31,58
|
SABATINI MARCO
| 477
| 3,9
|MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT
| 476
| 4,09
|
MAGNACCA TIZIANA
|5.031
|41,18
|LISTA CIVICA - POPOLARE
|841
|7,23
|IL POPOLO DELLA LIBERTA'
|2.214
| 19,05
|LISTA CIVICA - CITTA' NUOVA
|1.472
|12,66
|Totale
|4.527
| 38,95
|Totale voti candidati sindaco
|12.217
|Totale voti liste
|11.621
TUTTI I COMUNI AL VOTO:
Provincia di Chieti: ARIELLI, ATESSA, CASTELGUIDONE, CASTIGLIONE MESSER MARINO, CELENZA SUL TRIGNO, FURCI, GAMBERALE, GIULIANO TEATINO, LETTOPALENA, MONTELAPIANO, ORTONA, RIPA TEATINA, ROCCAMONTEPIANO, ROCCASCALEGNA, ROIO DEL SANGRO, ROSELLO, SAN SALVO, SAN VITO CHIETINO, TOLLO, TORRICELLA PELIGNA
Provincia di Pescara: ALANNO, BRITTOLI, MONTESILVANO, SCAFA, SPOLTORE, VILLA CELIERAProvincia de L'Aquila: AVEZZANO, BALSORANO, BARREA, CAMPO DI GIOVE, CAPORCIANO, CAPPADOCIA, CIVITELLA ALFEDENA, GIOIA DEI MARSI, L'AQUILA, LECCE NEI MARSI, LUCO DEI MARSI, MONTEREALE, MORINO, PESCASSEROLI, PRATA D'ANSIDONIA, PRATOLA PELIGNA, ROCCA DI MEZZO, SANT'EUSANIO FORCONESE, SCOPPITO, TRASACCO, VILLAVALLELONGA
Provincia di Teramo: BISENTI, CROGNALETO, MARTINSICURO, PENNA SANT'ANDREA, PIETRACAMELA, VALLE CASTELLANA
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