CHITARRINA GAMBERI E ZAFFERANO

Abbinamento ideale per conquistare i nostri ospiti prima con il profumo e poi con il sapore.

Ingredienti per 4 persone: 320gr. chitarrina fresca all’uovo 600gr. gamberi freschi 6 pistilli zafferano o 1 bustina Aglio 5 pomodorini datterini 4 cucchiai olio extv Pepe sale

Lavare, sgusciare ed eliminare il budello nero sul dorso dei gamberi. Soffriggere aglio e olio in una padella antiaderente, appena rosolato unire i gamberi e lo zafferano sciolto in poca acqua. Cuocere pochi minuti ed aggiungere i pomodorini divisi in 4 parti, il sale ed il pepe.

La cottura deve essere breve altrimenti i gamberi perdono la loro morbidezza e fragranza. Lessare la chitarrina in abbondante acqua salata, condire e servire con una manciata di prezzemolo tritato.

Buon appetito, Nellina.