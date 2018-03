CANEDERLI A MODO MIO

I canederli sono degli gnocchi grandi rotondi che inizialmente nacquero nelle case dei contadini del Trentino Alto Adige e del Friuli per evitare sprechi di alimenti che altrimenti sarebbero divenuti inutilizzabili come pane raffermo, verdure, formaggi e salumi. Oggi si gustano nei migliori ristoranti in tantissime varianti.

Ingredienti per 4 persone: 200 gr. ricotta 100 gr. mortadella 200 gr. spinaci surgelati o freschi 50gr. burro 2 uova 200 gr. pane raffermo 100ml latte 2 cucchiai di farina 50 gr. parmigiano gratt. sale, pepe, noce moscata 1l. brodo carne

ADVERTISING

Mettere la mollica di pane a bagno nel latte. Lessare gli spinaci in poca acqua salata poi scolare e saltare in padella con il burro. In una ciotola amalgamare al pane sia gli spinaci che la ricotta. Aggiungere la mortadella tritata, le uova, il formaggio, sale, pepe, noce moscata. Dopo aver mescolato bene questi ingredienti incorporare la farina.

Formare con il composto tante polpette di 5 cm di diametro e tenere in frigo per almeno 30’, volendo si possono preparare anche il giorno prima. Tuffarli nel brodo bollente per 10’ e servirli caldi come primo piatto. Volendoli servire come secondo vanno sempre precedentemente cotti nel brodo e poi passati in padella con burro e salvia.

Buon appetito, Nellina.