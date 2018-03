PASTA AI DUE PESTI CON FAGIOLINI E PATATE

Prodotti di stagione freschi e profumati per un piatto semplice e facile.



Per 4 persone:

2 patate

150gr fagiolini

250gr. pasta (fusilli, trenette, farfalle ecc)

Pesto di basilico/rucola:

25gr. basilico/25gr. rucola

2 spicchi aglio

50gr. gherigli noci

50ml.olio extv

2 cucchiai acqua cottura della pasta o acqua calda

Sale

20gr. parmigiano

10gr. pecorino

1 acciuga salata da aggiungere solo nel pesto di rucola.







Mettere sul fuoco una pentola con abbondante acqua perché in essa andranno lessati separatamente fagiolini, patate ed infine la pasta. Pulire i fagiolini eliminando le estremità ed i filamenti, lavare e lessare, scolare e tenere da parte. Successivamente lessare le patate sbucciate e tagliate a fette rotonde tenere da parte anche queste. Nella stessa acqua lessare la pasta che si insaporirà assorbendo le proprietà dei vegetali.

Gli ingredienti del pesto sono identici per entrambi basta unire una volta il basilico e successivamente ripetere l’operazione con la rucola e l’aggiunta di una acciuga salata. Il pesto genovese andrebbe battuto con un pestello in un mortaio di marmo ma per accelerare i tempi si può adoperare il minipimer. Preparare i due tipi di pesto in un boccale aggiungendo qualche cucchiaio di acqua della pasta per amalgamare meglio gli ingredienti ed evitando di mettere tanto olio, le noci vanno un po’ frullate ed un po’ di gherigli tenuti interi per decorare il piatto.

Lessare la pasta al dente ed unire quasi a cottura ultimata patate e fagiolini. Condire metà pasta con il pesto al basilico e l’altra metà con quello alla rucola distribuire su entrambi le noci ed una spolverata di formaggio e servire.

Buon appetito, Nellina.