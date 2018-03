LASAGNA MARCHIGIANA (VINCISGRASSI)

E’ considerato il piatto della festa, si prepara nelle ricorrenze più importanti dell’anno. Come tutti i vari tipi di lasagna è la pietanza più gradita ma anche molto calorica.

Ingredienti per 6 persone

Pasta:

400gr. farina 00

100 gr. semola rimacinata

5 uova.

Ragù:

150gr. macinato tacchino

150gr. macinato maiale e vitello

100gr. macinato agnello

100gr. rigaglie pollo

1 salsiccia di maiale

1 cipolla

1 carota

1 costa sedano

1 chiodo garofano

1 cucchiaio di concentrato di pomodoro

400gr. passata pomodoro

1 bicchiere vino bianco

sale e pepe

200gr. parmigiano grattugiato

1l. besciamella





Preparare la sfoglia impastando le farine con le uova e dopo 30’ di riposo ricavare tante strisce di una lunghezza superiore alla teglia, con i bordi alti, che andremo ad usare. Questo ci agevola nell’assemblare lo sformato perché, a differenza della pasta della lasagna poggiata piatta una sull’altra, queste strisce lunghe vanno lasciate grinzose per dare volume ed aria agli strati. Lessare brevemente in acqua salata, scolare e tuffare in acqua fredda, scolare e stendere, senza accavallare, su teli puliti. Intanto, è preferibile la sera prima, preparare il sugo facendo soffriggere il trito di carote, sedano e cipolla poi unire le carni e la salsiccia sbriciolata ed il chiodo di garofano. Rosolare lentamente unendo a piccole dosi il vino.

Aggiungere il concentrato di pomodoro e tanta acqua fino a coprire di almeno due dita la carne. Unire anche la passata, salare e pepare, continuare la cottura lentamente per almeno 1 ora girando ogni tanto ed aggiungendo acqua perché il ragù deve risultare blando e non secco, altrimenti non è sufficiente per condire. L’aggiunta di acqua invece di una maggiore quantità di pomodoro è dovuta al fatto che in questa preparazione il ragù deve risultare rosato e non rosso.

Nella teglia mettere sul fondo un po’ di sugo e fare tanti strati alternando sfoglie di pasta (ricordate di non appiattirle ma lasciarle ondulate), ragù, fiocchi di besciamella, a cui è stato aggiunto un pizzico di noce moscata, e parmigiano. Sull’ultimo strato mettere solo fiocchi di besciamella e formaggio. Infornare a 180° per 40’ fin quando non si formerà una crosta croccante e dorata in superficie. E’ bene non servirli bollenti ma lasciati riposare almeno 15’.



Buon appetito, Nellina.