PASTA ASPARAGI E GUANCIALE

E’ tempo di asparagi e per chi ne è goloso troverà semplicità e sapore in questa ricetta.



Per 4 persone:

1 cucchiaio olio extv.

100gr. guanciale

500gr. asparagi

350gr. pasta

sale

pepe









Se trovate asparagi selvatici tanto meglio altrimenti ripiegate su quelli coltivati.



Pulire gli asparagi prendendo solo la parte tenera. Bollirli in un pentolino con la punta rivolta verso l’alto. Le parti dure dell’asparago, non vanno buttate ma dopo averle ben lavate, metterle nell’acqua in cui cuocere la pasta e quando bolle eliminarle con una schiumarola prima di calare il tipo di pasta scelto. In questo modo la pasta prende più sapore. In una padella sul fuoco con un filo di olio mettere il guanciale a listarelle o a tocchetti e quando è ben rosolato aggiungere gli asparagi lessati.



Ho condito tre tipi di pasta in modo diverso ma con lo stesso condimento di base:

agli gnocchi ho aggiunto una cremina cacio e pepe fatta con pecorino, pepe e due cucchiai di acqua calda di cottura della pasta;

ai cordoni ho aggiunto una parte di asparagi frullati;

alle orecchiette ho aggiunto invece due cucchiai di panna.

Il tipo di pasta scelto va fatto saltare brevemente in padella e poi servito.

Buon appetito, Nellina.