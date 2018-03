INSALATA DI RISO AI FRUTTI DI MARE

Un consiglio interessante per il ritorno dalla spiaggia

Per 4 persone:

350 gr, riso arborio o parboiled;

500 gr. cozze

500 gr. vongole

200 gr. gamberetti

1 calamaro

1 seppia

5 cucchiai olio extv.

aglio, pepe, prezzemolo, olive nere e verdi.

1 limone

facoltativa una mangiata di piselli lessati.

Le cozze e le vongole vanno ben lavate e poi messe separatamente, senza acqua, sul fuoco in due tegami coperti. Quando il calore le avrà aperte sgusciarle conservando la loro acqua. Lessare la seppia ed il calamaro tenendo da parte l’acqua di cottura. Lessare per pochi minuti anche i gamberetti e poi sgusciarli. Unire l’acqua di cottura dei vari ingredienti ed in essa, senza aggiungere sale, cuocere il riso al dente. Colare e lasciare raffreddare. Unire cozze, vongole, seppia e calamaro a listarelle, gamberetti, olive, prezzemolo, pepe. Condire con un’emulsione di olio crudo extra vergine e limone.



Buon appetito, Nellina.