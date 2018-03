CHITARRINA AL SUGO TERAMANO

E’ il piatto tipico del dì di festa nella zona di Teramo, ma diffuso ormai in tutto l’Abruzzo.

Riporta la mente ai pranzi della domenica quando le famiglie numerose si ritrovavano, dopo una settimana di duro lavoro, intorno ad una tavola imbandita.

Per 4 persone:

350 gr. di chitarrina fresca all’uovo

250 gr. macinato di maiale o di carne mista (maiale e vitello),

1 uovo, sale e pepe,

1 bottiglia di passata di pomodoro fatta in casa o comprata,

sedano, carota, cipolla, aglio, basilico,

noce moscata, prezzemolo,

4 cucchiai olio extv, 100 gr. burro,

100 gr. formaggio pecorino gratt.

In una ciotola mettere la carne macinata e condirla con un po’ di pecorino grattugiato, noce moscata, prezzemolo, sale, pepe, poco aglio tritato e uovo. Amalgamare e ricavare dal composto tante piccolissime polpettine, o pallottine come vengono chiamate in Abruzzo, grandi come un nocciolo di ciliegia. Si fanno soffriggere nel burro e si tengono da parte dopo averle tolte dal condimento. Preparare il sugo mettendo a rosolare con l’olio il battuto di sedano, carota, cipolla ed 1 spicchio di aglio intero. Lasciare appassire bene le verdure ed unire la passata di pomodoro, il basilico e le polpettine. Fare cuocere a fuoco lento il sugo fino a farlo addensare. Lessare al dente la pasta e condirla con una parte della salsa. Impiattare mettendo sopra altro sugo con tante pallottine ed una ricca spolverata di formaggio. A chi piace anche peperoncino piccante o olio santo.

Buon appetito, Nellina