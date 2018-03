SPAGHETTI ACCIUGHE E OLIVE

Quando non si ha tempo questo piatto risolve ogni problema.

Per 4 persone:

350gr. spaghetti

6 cucchiai olio extv

10 olive nere e 10 bianche

3 acciughe salate

aglio

peperoncino

prezzemolo.

Nell’attesa che l’acqua per la pasta bolla, in una padella capiente soffriggere l’aglio con olio, peperoncino ed olive snocciolate. Per evitare che le acciughe si brucino dando al sugo un sapore sgradevole, togliere momentaneamente il tegame dal fuoco unire le acciughe, si spappoleranno in pochi secondi emanando un buon profumo, riportare sul fuoco aggiungere due cucchiai di acqua della pasta e continuare la cottura per soli 2’. Gli spaghetti cotti al dente, in acqua poco salata, vanno versati nel sugo e spadellati per qualche minuto. Servire con prezzemolo tritato. Diventa un piatto croccante e sfizioso aggiungendo una spolverata di pane grattugiato precedentemente tostato in padella.

Buon appetito, Nellina.