TUBETTI E PISELLI

Gusto delicato conferito dalla dolcezza dei piselli freschi.

Partiamo subito con un consiglio utile. Sarà capitato anche a voi che i piselli siano risultati tenaci e con la pelle dura anche dopo una lunga cottura?





Per 4 persone:

70 gr. pancetta affumicata,

2 cipolle medie bianche fresche,

500 gr. piselli freschi,

sale, pepe, salvia,

2 cucchiai di olio,

250 gr. pasta a tubetti.

L’errore lo commettiamo quando li aggiungiamo in un composto già caldo, quindi o gli ingredienti vanno messi a freddo tutti insieme oppure si devono unire all’intingolo preparato dopo averli lessati, ovviamente non versandoli in acqua bollente, ma iniziando la loro cottura con acqua fredda.

Ora si può scegliere di soffriggere prima la cipolla con la pancetta e poi unire i piselli scottati o cuocere tutto insieme. Io preferisco la seconda versione perché è indicata sia per i grandi che per i piccoli di casa. Mettere in un tegame olio, pancetta a tocchetti, cipolle tritate, piselli, un bicchiere di acqua, sale, un pizzico di pepe e qualche fogliolina di salvia. Lasciare cuocere lentamente per 30’.



Lessare a parte la pasta ed a metà cottura unirla ai piselli. Fare mantecare il tutto sul fuoco per i minuti rimanenti, aggiungendo se necessario un po’ d’acqua della pasta. La pietanza deve risultare sciolta non secca. Servire agli adulti con pepe macinato al momento ed ai piccoli senza.



Buon appetito, Nellina.