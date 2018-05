Comune di Sulmona, due nuovi assessori e redistribuzione delle deleghe

SULMONA, Il sindaco Annamaria Casini ha proceduto oggi pomeriggio alla conferma ufficiale dell’ingresso in Giunta di due nuovi assessori e alla ridistribuzione delle deleghe, che fa seguito alla nomina avvenuta nei giorni scorsi: Alessandro Bencivenga, insegnante, e l’avvocato Anna Rita Di Loreto.

«Dopo un periodo caratterizzato da confronti e chiarimenti, è stata composta in maniera concertata la nuova Giunta», ha detto il sindaco, «si tratta di due persone di alto profilo pronte a contribuire a portare avanti il nostro programma di mandato. Nei giorni scorsi ho incontrato più volte i Consiglieri di maggioranza, con i quali ci siamo confrontati sulle diverse proposte presentatemi. Abbiamo lavorato insieme affinchè fossero individuati profili di qualità e fossero distribuite le deleghe coerentemente con le caratteristiche di ogni assessore e secondo le esigenze rappresentate dai gruppi consiliari di maggioranza. La decisione oggi di integrare e modificare, in maniera più efficace, l’assetto primordiale delle deleghe scaturisce da un’ulteriore concertazione con i gruppi di maggioranza, avvenuta questa mattina a Palazzo San Francesco, confermando la piena responsabilità di tutte le componenti presenti in amministrazione, per proseguire al meglio il nostro progetto per Sulmona, con la Giunta ricostituita e la maggioranza rinsaldata, nell’interesse esclusivo della cittadinanza. In quest’ottica, mi occuperò delle Politiche del Personale, della Sanità, della Polizia Municipale, di Associazionismo Territoriale e anche di Urbanistica» .

A ricoprire la carica di vicesindaco sarà Nicola Angelucci.



Le deleghe:

Alessandro Bencivenga: Politiche della Cultura, Politiche del Turismo, Politiche dell’Innovazione Tecnologica e della Semplificazione Amministrativa, Farmacia comunale, Politiche del Lavoro e della Formazione, Politiche del Patrimonio, Servizi Demografici e Cimiteriali.

Annarita Di Loreto: Politiche Sociali, Pari Opportunità, Politiche dell’Associazionismo e Volontariato, Politiche Giovanili, Politiche dell’Istruzione e del Diritto allo Studio, Contenzioso, Centro Storico, Cuc ed Esternalizzazioni, Politiche della Casa.

Nicola Angelucci: Lavori Pubblici, Politiche dell’Ambiente e della Montagna, Manutenzione e Verde pubblico, Sport e Tempo libero, Progetto speciale Masterplan.

Stefano Mariani: Politiche delle Entrate e del Bilancio, Politiche Comunitarie, Società Partecipate, Politiche dell’Industria, Commercio, Artigianato e Agricoltura, Rete gas.

Antonio Angelone: Politiche della Mobilità, Protezione Civile, Politiche della Ricostruzione, Progetto Speciale Casa Italia.