D’Alfonso, un mese da senatore e stila cronoprogramma per il fiume Pescara (da governatore)

PESCARA. Il presidente-senatore Luciano D’Alfonso, ad un mese esatto dalla sua elezione in Parlamento, continua ad andare avanti, contemporaneamente, sui due fronti lavorativi anche se il centrodestra non smette di chiedere le sue dimissioni da governatore.

Lui per il momento non ci pensa proprio. Anche perchè in attesa che si realizzi un nuovo governo l’impegno romano non è di quelli pressanti.

Oggi, in qualità di presidente di Regione, ha ufficializzato che prima dell'estate, entro il 2 maggio, si arriverà all'aggiudicazione provvisoria dei lavori di realizzazione delle vasche di laminazione delle piene del fiume Pescara.





E questa mattina, nel corso di una riunione da lui presieduta, si è pure definito il cronoprogramma relativo alle attività delle Commissioni incaricate di stabilire le procedure di scelta del contraente, per la realizzazione delle opere di contenimento del rischio esondazioni del fiume Pescara, per un importo finanziato da Palazzo Chigi, nel 2015, pari a 57milioni di euro.

All'incontro c’erano anche il Rup del procedimento, Vittorio Di Biase, dirigente del Genio Civile di Pescara, ed i membri delle tre commissioni di professionisti (una per ciascun lotto funzionale) nominate a seguito di avviso pubblico sulla base del decreto del Presidente D'Alfonso del 20 marzo scorso.

«Si tratta di opere, finalizzate alla riduzione del rischio esondazione attraverso la realizzazione di vasche di laminazione, dall'elevato valore strategico - ha affermato il presidente D'Alfonso - soprattutto per le condizioni ambientali del territorio a monte dell'asta fluviale del fiume Pescara. Ecco perché - ha aggiunto - la celerità, nel rispetto delle procedure previste dalla legge, rappresenta un aspetto fondamentale. Non c'è tempo da perdere visto che il finanziamento risale ormai al giugno del 2015».



LE SEDUTE SETTIMANALI

A tal proposito, è stato stabilito che le tre commissioni terranno due sedute settimanali ciascuna per velocizzare la tempistica in vista dell’ ormai prossima apertura delle buste di gara. La prima riunione delle tre commissioni, relativa all'incontro con il gruppo di progettazione, è stata fissata a Pescara per mercoledì 11 presso la sede del genio civile. Venerdì 13, invece, avrà luogo la seduta pubblica delle tre commissioni alle ore 15:30 sempre presso il Genio civile di Pescara. Il cronoprogramma prevede per il lotto 1 sedute i giorni 18, 20 e 27 aprile, 2 e 4 maggio, per il lotto 2 le sedute sono programmate il 20, il 21, il 27 ed il 28 aprile ed il 2 maggio, per il lotto 3 il 17, 19, il 24, il 26 aprile ed il 2 maggio.



MA IL CENTRODESTRA CONTINUA A PROTESTARE

E mentre D’Alfonso lavora senza sosta dal centrodestra Lorenzo Sospiri e Mauro Febbo gli lanciano un chiaro messaggio: «pensi a svolgere il ruolo da senatore e la smetta di programmare e decidere su ciò che non gli compete più».

Secondo i due consiglieri di minoranza, D’Alfonso «da presidente incompatibile continua a forzare, a modo suo, norme, regolamenti e leggi per portare avanti ostinatamente le assunzioni dei suoi fedelissimi, firmare quotidianamente delle convenzioni delle opere non finanziate inserite all’interno del Masterplan andando a paralizzare e rendere incerta la programmazione di chi vincerà le prossime elezioni regionali da qui a qualche a mese. Tutto questo mentre l’Abruzzo sprofonda in uno stallo economico stentando a mostrare qualche segnale positivo di crescita».

I due ricordano che non c’è ancora un allineamento e la quadratura dei conti dell’ente a causa della mancata approvazione dei Conti consuntivi e di un Bilancio consolidato 2016 in forte ritardo nella sua approvazione in aula.

«D’Alfonso, a quasi trenta giorni dall’atto della sua proclamazione, continua a fare ‘lo gnorri’ senza ancora comunicare il suo stato di incompatibilità come avrebbe già fatto un normale cittadino eletto della Repubblica italiana. Il Presidente, continua ad ignorare il suo stato di incompatibilità nella speranza di sbloccare l’allineamento contabile dell’ente regione con approvazione in Giunta di atti di competenza del Consiglio, come recita l' art. 62 della Statuto e determinato dalla legge 160/2016. D’Alfonso come può pensare di prolungare per diversi anni tutta una serie di contratti impegnando addirittura chi sarà chiamato a governare dopo di lui, a tenersi il personale della sua stessa segreteria e i dirigenti da lui nominati e scelti in maniera personale»