Finanziamenti politicizzati e scippati? I sindaci se le suonano di santa ragione  (su Fb)

ABRUZZO. «Una autentica porcata», gente che si è riunita «per fregare i soldi ad altri»: ci va giù pesante il sindaco di Rapino ed ex presidente della Fira, Rocco Micucci, che ieri su Facebook ha accusato, senza fare nomi, qualche amministratore pubblico di aver fatto qualche magheggio di troppo ed essere riuscito a portare a casa, per il proprio Comune, ben 140.000 euro.

Chissà come l’avrebbe presa Micucci se un giornale avesse scritto le stesse cose di lui, per esempio, quando era il capo assoluto, indiscusso e incontrollato della Fira, la finanziaria regionale che ha fatto piovere finanziamenti per centinaia di milioni di euro senza la necessaria trasparenza. Chissà se ne sarebbe stato contento...

Micucci però è lanciato e parla di «un'autentica porcata compiuta, altroché davanti ai caminetti, che tanto vanno di moda in questo periodo. Forse in uno scantinato o peggio».

Come detto non fa nomi ma semina indizi e qualcuno si riconosce. Ad onor del vero non dice cose del tutto originali ma diverse volte sono stati disseminati indizi sul fatto che finanziamenti pubblici, soprattutto erogati dalla Regione, andassero molto più volentieri nella direzione dei comuni amministrati dal centrosinistra che a quelli del centrodestra.

Un caso, si pensa per lo più, anche se come Micucci la pensano anche alcuni sindaci che ai tempi del rinnovo del cda dell’Aca giurarono di aver ricevuto indicazioni di voto e non se la sentirono di «mettersi contro la Regione» visto che in ballo c’erano finanziamenti da assegnare…

Oltre alla cifra del finanziamento (140 mila euro) il primo cittadino di Rapino specifica che si tratta di soldi della Regione per la valorizzazione di un borgo, e sostiene, tra l'altro che il vincitore non sia un borgo vero.

Micucci sostiene anche che l'operazione abbia escluso «di proposito chi aveva diritto almeno quanto quelli che si sono riuniti per fregare gli altri».

Il sindaco spiega pure che, se gli sarà data occasione, si impegnerà «perché queste cose non accadano mai più e venga data pari opportunità a tutti» lanciando così una sorta di chiaro messaggio elettorale in vista, probabilmente, delle prossime regionali ma l’hashtag #nonvotatemi.

E’ chiaro che il campo di azione è quello delle prossime elezioni regionali dove la corsa sarà particolarmente dura e ostica eppure sono molti quelli già lanciati. Il record per la partenza anticipata ce l’ha di sicuro il sindaco di Francavilla che ha inziato i suoi giri in Abruzzo in 500 più di sei mesi fa.





LUCIANI SI RICONOSCE

Proprio lui si riconosce e risponde a Micucci. Antonio Luciani, si è sentito chiamato in causa e ha risposto (pure all’hashtag, con un #nonpreoccupartinontivotiamo).

Secondo il primo cittadino, autosospesosi per due mesi ma ritornato attivo dopo appena una settimana di “riflessione”, quella di Micucci sarebbe soltanto un tentativo di mettersi in luce per l'approssimarsi della campagna elettorale.

Poi si entra nel dettaglio e Luciani spiega che nel 2017 in «un caldo giorno di fine agosto stavamo eseguendo dei piccoli lavori di riparazione dei sampietrini del paese alto in corrispondenza delle vie di accesso alla scuola elementare San Franco. L'operaio che stava eseguendo i lavori, durante un nostro sopralluogo, esclamò: per fare un buon lavoro si dovrebbe vedere se ci sono finanziamenti statali o regionali. Si accese la lampadina. Tornammo in ufficio, studiammo, valutammo, impiegammo tempo.... scoprimmo la esistenza della L.R. 17 marzo 2004, n. 13 "Provvidenze per il recupero e la valorizzazione dei centri storici". Facemmo calcoli, computi metrici e valutammo le risorse occorrenti per la riqualificazione dei sampietrini del paese alto».

La legge, ricorda oggi Luciani, dava 2 discriminanti: la città non doveva avere più di 30.000 abitanti e il centro storico, secondo i dati istat dell'anno precedente, non doveva avere più di 2000 residenti. Francavilla poteva farcela: 26.000 abitanti circa e 623 residenti nel paese alto (dato ISTAT 2016).

«Ebbene, presentammo la domanda, ottenendo parte del finanziamento richiesto... vedi caro Rocco Micucci non c'è alcuna dietrologia ma solo studio, lavoro e amore per la propria città. Tu l’hai presentata la domanda o eri troppo impegnato nei tuoi incarichi?»

Se questo è l’antipasto delle prossime elezioni regionali sarà difficilissimo restare sereni.