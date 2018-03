Pescara, l’assessore Civitarese si dimette e fustiga i suoi

PESCARA. L’assessore comunale al Traffico, Stefano Civitarese, si è dimesso ieri proprio nel giorno in cui il sindaco Marco Alessandrini ha annunciato che dalla prossima settimana Corso Vittorio Emanuele riaprirà alle auto anche in direzione nord-sud (con limite di 30 orari) fino al sabato e resterà pedonale la domenica.

Un addio che secondo alcuni non sarebbe riconducibile solo alle varianti stradali ma ad uno spostamento dei dirigenti come Emilia Fino del settore Programmazione del territorio che è stata recentemente sostituita da Pierpaolo Pescara. E non piacerebbe nemmeno il prossimo spostamento di Alessandro Feragalli, responsabile del servizio Pianificazione del territorio, con il conseguente arrivo di Fausto di Francesco, attuale responsabile del settore Espropri.





«Ho presentato le mie dimissioni irrevocabili - spiega all'ANSA - a causa di impegni professionali sempre più pressanti e che non mi consentono di portare avanti come pensavo il mio lavoro da assessore, seguendo quelle linee programmatiche concordate a suo tempo».

Di certo, perché lui lo dice proprio Civitarese in una lettera inviata ieri al sito Spoltore Notizie, l’assessore non ha gradito le reazioni alla notizia pubblicata domenica mattina sul quotidiano Il Centro sul suo presunto piano per rendere viale Marconi a senso unico.

Quella notizia, come ricostruisce l’ormai ex assessore, ha scatenato una serie di commenti Facebook da parte di esponenti delle istituzioni, «come un assessore comunale del Partito Democratico (di cui non fa il nome, ndr) che ha commentato ‘sono pensieri del sabato sera’». Civitarese non ha apprezzato nemmeno il commento del presidente del consiglio comunale Pagnanelli che, sempre su Facebook, ha rincarato la dose scrivendo «idea bizzarra e isolata». Riferimento anche al consigliere Pignoli che si è dichiarato pronto a mettersi alla guida dei commercianti incitando le barricate.

«La pista ciclabile di via Conte di Ruvo è una fake news», scrive Civitarese, «c'e un progetto che prevede una corsia per le bici direzione monti -mare insieme a quella del bus. Non solo quindi nemmeno un posto auto in meno, ma su quel lato i ciclisti non sono proprio contemplati».





L’assessore dimissionario lancia poi una domanda alla classe dirigente: «ma a quello che abbiamo scritto nei programmi votati dai cittadini e poi nel piano strategico ci crediamo? O è solo roba da sciorinare quando si organizzano i convegni sulle città nuove e sconfinate dove non costa nulla affermare che faremo come Rotterdam un giorno e come Barcellona l'altro?»

L’assessore cita poi «il piccolo tratto di Corso Vittorio nord-sud, oggi dedicato agli autobus: è uno dei pochi dove esiste una corsia riservata ai mezzi pubblici. Grazie alla posizione strategica di questo tratto di corsia protetta il servizio ne beneficia anche nel resto della città. Proprio il potenziamento di questa arteria e la sua estensione è quello che si dovrebbe fare e che nei nostri atti abbiamo detto di voler fare. Di tutto questo non si riesce neanche a parlare, prevalendo un'ossessione, ormai anacronistica insensata, per l'automobile privata, mentre allo stesso tempo si vogliono i luoghi pieni di persone, l'aria pulita e magari la birra nelle Fontane».

DI FRANCESCO: «SEMPRE AVUTO RAPPORTO CORDIALE. LE RAGIONI SONO ALTRE»

Riguardo a voci imprecisate che indicherebbero tra le ragioni delle dimissioni anche l’arrivo di Fausto Di Francesco si chiarisce che lo stesso è responsabile del Servizio Pianificazione Strategica e Partecipazione del Comune di Pescara a far data dal 1° gennaio 2018 quindi già da oltre 2 mesi, pertanto si tratta di spostamento già avvenuto e non «ancora in essere» come indicato.

Lo stesso Di Francesco inoltre fa notare che il rapporto con l’assessore è sempre stato cordiale e improntato alla fattiva collaborazione anche se in questo breve periodo che si è concretizzato con il compimento dell’iter di una delle varianti di PRG presentate dallo stesso Assessore nel 2017 e con esattezza “VARIANTE AL P.R.G. DECLASSAMENTO DI AREE EDIFICABILI, RIVISITAZIONE SOTTOZONA B10 E ISTANZE VARIE - CONTRODEDUZIONE DELLE OSSERVAZIONI E APPROVAZIONE DEFINITIVA AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE REGIONALE N. 18/1983 SS.MM.II." approvata con delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 03 marzo 2018.

L’avvicendamento del personale titolare di posizione organizzativa non avrebbe dunque sortito effetti pregiudizievoli riguardo il buon andamento della macchina amministrativa.



SINDACO: «ANDREMO AVANTI»

Questa mattina è arrivata la risposta del sindaco, Marco Alessandrini, che prende atto della decisione.

«Mi sento di dire un grande grazie a Stefano Civitarese per aver messo in questi due anni di amministrazione un grande impegno nel suo lavoro. Mi dispiace che il progetto più importante che ha seguito, quello sull'area di risulta, terminato e che deve approdare in aula, non sarà portato da lui. Ci sono state naturalmente visioni diverse sulla questione della mobilità, penso quindi che la nostra amministrazione andrà avanti, in una squadra sta chi ha voglia di starci e noi ci vogliamo stare e andremo avanti fino alla fine del nostro mandato, con l'idea che la prima cosa di cui saremo grati a Civitarese sarà il progetto dell'area di risulta che rappresenta un po' la sua eredità».

Le deleghe di Stefano Matteucci Civitarese, entrato in Giunta con un rimpasto nell'ottobre 2016, erano: Urbanistica, Viabilità, Mobilità, Parcheggi e Programmi complessi, Smart city, semplificazione amministrativa e Relazioni internazionali.





«Il ripristino del doppio senso di marcia in corso Vittorio Emanuele e le inevitabili dimissioni dell’assessore alla Mobilità Civitarese», sostiene Berardino Fiorilli, promotore dell’Associazione ‘Pescara – Mi piace’, ed ex assessore della giunta Mascia, «rappresentano la ‘Caporetto’ del sindaco Alessandrini che, alla fine, compresso dallo spauracchio della prossima, e inesorabile, sconfitta elettorale alle amministrative, si è lasciato tirare dalla giacchetta e ha ceduto alle pressioni di una categoria produttiva. E lo ha fatto, cosa ancor più grave, incurante delle gravi conseguenze che, quel provvedimento, produrrà in termini di qualità della vita e dell’ambiente per i 117mila residenti di Pescara, con l’ulteriore impennata dei valori delle polveri sottili, dei rumori, e del caos determinato dal ritorno dei grandi volumi di traffico su una sola arteria centrale della città. Il sindaco Alessandrini per l’ennesima volta ha ceduto al becero populismo adeguandosi alla soluzione più facile e più ‘popolare’ che comunque non gli consentirà la rielezione».