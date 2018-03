M5s: «D’Alfonso si dimetta da tutto e si ritiri a vita privata»

ABRUZZO. «La débâcleè del PD è stata così clamorosa dopo 3 e anni e mezzo del suo governo che se il presidente D’Alfonso avesse davvero rispetto della volontà degli elettori abbandonerebbe la politica e si ritirerebbe a vita privata, senza beneficiare della posizione blindata assicuratagli dal listino bloccato».

E’ uno dei passaggi più forti della conferenza stampa del gruppo el M5s di oggi a commento dei risultati elettorali.

Oltre all’analisi del voto sono state chieste le dimissioni “totali” del presidente che a sua volta in conferenza stampa non ha creduto all’ipotesi che i grillini chiedessero le dimissioni «da tutto».

«Quasi un elettore su due sceglie il M5S. In Abruzzo ci confermiamo prima forza politica, anche al di sopra delle improbabili coalizioni acchiappa-voti di centro destra e centro sinistra. Il segnale che è arrivato dai cittadini abruzzesi è chiaro: cambiare tutto e lasciar governare il M5S. Ora la politica locale deve prenderne atto e fare un passo indietro, si vada nel più breve tempo possibile al voto in Regione, perché per l’Abruzzo è tempo di cambiare».

E’ questo l’esordio dei consiglieri regionali del M5S Sara Marcozzi, Riccardo Mercante, Domenico Pettinari, Gianluca Ranieri e Pietro Smargiassi che questa mattina in conferenza stampa si sono detti “pronti a prendere le redini della Regione Abruzzo”.



«Il risultato del PD in Abruzzo», hanno detto i consiglieri regionali, « è anche frutto del mal governo a cui abbiamo assistito negli ultimi tre anni e mezzo. La sanità in Abruzzo è stata lasciata completamente allo sbando: sono stati chiusi reparti e ospedali in luoghi fondamentali a garantire l’accesso alle cure in ogni zona d’Abruzzo. Tagli effettuati in virtù di un fantomatico risparmio ma che di fatto hanno colpito solo i servizi e mai gli sprechi, non consentendo, di fatto, nulla se non il calo del servizio sanitario pubblico. Non è mai stato operato in ambito sanitario un piano di riduzione dei costi, tanto che si continua ancora a parlare di costruire ospedali in project financing».

E il giudizio negativo va anche oltre e investe la gestione dei fondi europei (certificata la spesa dell’1%) o i conti dell’ente che non tornano con i rendiconti che si accumulano e le tirate d’orecchie della Corte dei Conti.

«Imperdonabile», hanno aggiunto, «è anche la negligenza della Giunta regionale che non ha mai emanato la delibera per consentire agli abruzzesi di beneficiare della rottamazione delle cartelle Equitalia. In ambito ambientale le cose non vanno meglio. Il Piano gestione rifiuti è stato approvato dopo 3 anni e mezzo di legislatura e, nonostante le numerose richieste di confronto e le proposte avanzate dal M5S per scongiurare l'insediamenti di inceneritori in Abruzzo, questa regione è riuscita ad approvare un Piano che non solo non scongiura un inceneritore ma che permette alle altre regioni di venire a portare i rifiuti nel nostro territorio».

«I cittadini con il voto hanno espresso la volontà di non volerlo più né al governo di Regione né al Senato della Repubblica, nel quale si ritrova eletto per caso grazie ad una legge elettorale ingannevole e che ha avuto, appunto, il solo scopo di paracadutare i perdenti su una poltrona romana», proseguono i 5 stelle.

Sferzate anche ai Forzisti che perdono terreno: «Negli ultimi 30 anni abbiamo visto avvicendarsi sempre le stesse facce nell’alternanza di comuni, regione e province. Abbiamo visto la nostra regione usata come trampolino di lancio per carriere in gradi istituzionali più alti, adesso basta! Liberiamo l’Abruzzo da questo sequestro istituzionale e torniamo al voto»







QUI FORZA ITALIA

Anche Forza Italia è per un voto regionale al più presto.



«Un voto subito per restituire piena operatività alla Regione al fine di trovare soluzione alle mille problematiche che il Senatore-Governatore D’Alfonso ci ha lasciato in eredità. Ma soprattutto tornare al voto significa mostrare rispetto per le migliaia di elettori che nella nostra regione non hanno semplicemente votato contro il centrosinistra, ma che piuttosto hanno espressamente e specificatamente bocciato l’era dalfonsiana e l’operato fantasma del Presidente che ora deve restituire libertà alla regione levando le tende con la sua giunta».

E’ la posizione del Gruppo consiliare di Forza Italia alla Regione Abruzzo, commentando, a mente fredda e a conti fatti, l’esito elettorale.

«Quello abruzzese», dice Forza Italia, «è stato soprattutto un voto contro il personaggio D’Alfonso per due ordini di motivi: innanzitutto perché proprio il Governatore era candidato in prima persona e, nonostante l’impegno profuso nelle ultime settimane a promettere fondi a destra e manca, la gente ha voluto esprimere la bocciatura sonora proprio nei suoi confronti, anzi, conti alla mano, è evidente che il Governatore se l’è cavata per il rotto della cuffia, per un soffio. In secondo luogo la concomitanza delle elezioni regionali in luoghi come la Lombardia o il Lazio smentisce la tesi dello stesso Governatore, secondo cui ‘il governo di un territorio mal si concilia con il consenso elettorale’. A ottobre, grazie alle preferenze che gli elettori potranno dare a candidati in carne e ossa, riconoscibili e noti, il centrodestra avrà tutte le armi per vincere la partita contro gli unici avversari rimasti, ossia il Movimento 5 Stelle».