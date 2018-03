Avezzano, De Angelis ha sciolto la giunta

AVEZZANO. Il sindaco di Avezzano, Gabriele De Angelis, questa mattina ha revocato la giunta comunale, composta da Emilio Cipollone (vice sindaco), Crescenzo Presutti, Felicia Mazzocchi, Fabrizio Ridolfi, Kathia Alfonsi, Guido Gatti e Angela Salvatore.

La scelta segue all'applicazione della sentenza del Consiglio di Stato che ha disposto una nuova composizione del Consiglio Comunale e che ha chiaramente modificato l'assetto politico-amministrativo, determinato a seguito della proclamazione del 29 giugno del 2017.

«Rinnovo ai miei assessori l'incondizionata stima personale e professionale», il commento del sindaco De Angelis, «li ringrazio per il lavoro portato avanti in questi mesi. Il provvedimento è finalizzato a verificare la possibilità di prosecuzione del mandato amministrativo».





Mercoledì, alle 12, nella sala consiliare del Comune di Avezzano, il sindaco Gabriele De Angelis terrà una conferenza stampa per la formalizzazione delle dimissioni.

A questo punto il sindaco De Angelis potrebbe provare a dialogare con l’opposizione ma nelle scorse settimane ha sempre smentito questa possibilità.

Il ritorno alle urne sembra certo.

L'avversario Di Pangrazio, invece, non chiede elezioni anticipate: «De Angelis deve avere amore per la città e deve capire che un sindaco per prima cosa ha il dovere di sentire la volontà popolare. Cosa succede ora? Deve scegliere lui, volendo bene alla città. Se prende in considerazione il nostro programma, non escludiamo nulla, vogliamo bene alla città e vogliamo l'attuazione del nostro programma senza inciuci e facendo tutto alla luce del sole».