Manifesti abusivi D’Alfonso: «Comune di Pescara non li ha rimossi per sudditanza politica»

PESCARA. Nuova segnalazione da parte di Potere al Popolo dei manifesti abusivi del candidato Luciano D’Alfonso (Pd). Sono ormai 15 giorni che vanno avanti segnalazioni simili (anche da parte del Movimento 5 Stelle): manifesti collocati, indebitamente, anche su spazi riservati ad altri candidati.

E’ successo 15 giorni fa e più recentemente anche a Manoppello. E gli avversari politici non gliene fanno passare nemmeno una. Decine gli esposti delle ultime settimane, anche a causa di pubblicazioni di comunicati stampa che non avrebbero rispettato le norme elettorali. E il Corecom ha già segnalato all’Agcom che effettivamente il candidato D’Alfonso va sanzionato

Di pari passo va avanti la battaglia sui manifesti abusivi.

«Sono diffuse sistematicamente su tutto il territorio le violazioni della normativa per la propaganda elettorale del candidato Luciano D'Alfonso. I manifesti del presidente della Regione candidato al Senato occupano gli spazi elettorali anche della Camera e di altri partiti», spiega Corrado Di Sante. «Sui tabelloni ha diritto ad un solo spazio, ma ne occupa sistematicamente 10. Ieri mattina abbiamo segnalato in Viale Stazione a Manoppello i manifesti fuori spazio del candidato Pd. Nella serata di ieri il comune ha provveduto, come prescrive la norma, a defiggere i manifesti».

A Pescara era stata fatta una stessa segnalazione il 15 febbraio scorso. A due settimane di distanza i manifesti fuori spazio sono ancora al loro posto.

«Perché l'amministrazione comunale non ha ancora provveduto alla rimozione?», chiede Di Sante. «Grave la sudditanza dell'amministrazione a guida Pd e Leu al presidente della Regione che fugge dall'Abruzzo p​er una poltrona garantita in Senato».

Intanto ieri Maurizio Acerbo, candidato di Potere al Popolo, era ospite di una tribuna politica a Rete8. Al suo fianco c’era un candidato di Forza Nuova. Acerbo ha abbandonato dunque la trasmissione «dato che chiediamo con l'ANPI lo scioglimento di queste formazioni neofasciste».

«Mentre andava via», ha spiegato Acerbo, «l’esponente di Forza Nuova ha cominciato a ripetere la solita tiritera che noi non difendiamo più gli operai perché difendiamo gli immigrati. Non ho mai visto questi neofascisti in una lotta sociale ma questo luogo comune è penetrato tra i ceti popolari. Comunque lasciato lo studio di Rete8 sono andato all’ospedale di Chieti dove c’era un presidio dei lavoratori delle aziende esterne della Asl, persone che debbono campare con 600 euro al mese di retribuzione. La loro situazione non dipende da immigrazione ma dalle scelte dei governo di centrodestra e centrosinistra di sistematica esternalizzazione nel settore pubblico e precarizzazione del lavoro».