Elezioni, Acerbo: «Bloccato da Facebook per un contenuto antirazzista»

ABRUZZO. «Sono stato bloccato da Facebook per 7 giorni»

Lo racconta Maurizio Acerbo, segretario nazionale di Rifondazione Comunista, candidato di Potere al popolo in Abruzzo e Lazio. Il suo profilo è ancora visibile ma lui per una settimana non potrà pubblicare nulla a meno che il social network non ci ripensi. Il coltello dalla parte del manico ce lo hanno loro e sono gli unici a poter decidere.

L’ex consigliere comunale di Pescara ed ex consigliere regionale non riesce a crederci e dovrà affrontare l’ultima settimana di campagna elettorale senza social network.

Non proprio una passeggiata per un partito con pochissime risorse economiche.

Facebook, contattato da Acerbo, gli ha risposto che il blocco deriverebbe da un contenuto rimosso perchè non rispetterebbe gli standard della community.





«Si dà il caso che il contenuto "incriminato" fosse di chiarissima ispirazione antirazzista», spiega Acerbo, « trattandosi della traduzione di un articolo su Marx e l'immigrazione, dalla rivista americana Montly review. Ho scritto a Facebook secondo le procedure ma non è successo nulla: il social di Zuckerberg deve avercela con Potere al Popolo. Non solo ci esclude dai forum e dalle sue comunicazioni sui programmi delle liste, ora impedisce pure a un candidato di comunicare nell'ultima settimana di campagna elettorale. Immagino che il blocco derivi da segnalazioni di avversari politici - magari di estrema destra o razzisti - e credo che Facebook debba rapidamente porre rimedio».

Il dato di fatto è che al segretario di un partito - «senza soldi per fare campagna elettorale - in prima fila nella lotta contro le discriminazioni viene impedito di comunicare mentre su Facebook neofascisti e odio razziale spuntano da tutte le parti».

...POI ARRIVA LA MAIL DI FACEBOOK: «ABBIAMO SBAGLIATO»

Sempre Acerbo ha poi informato in serata di aver ricevuto una mail dal social network i questo tenore: «Un membro del nostro team ha accidentalmente rimosso un contenuto che hai pubblicato su Facebook. Si è trattato di errore e ce ne scusiamo sentitamente. Abbiamo ripristinato il contenuto che adesso dovrebbe essere visibile».

Account dunque riattivato.