Rimpasto a Vasto: ecco la nuova Giunta guidata da Francesco Menna

VASTO. Questa mattina il sindaco di Vasto, Francesco Menna, ha assegnato le deleghe alla Giunta.

Si tratta del terzo rimpasto da quando il sindaco è stato eletto.

La nuova squadra, senza grossi scombussolamenti, in realtà, è arrivata dopo che lo scorso 13 febbraio il sindaco aveva proceduto con la nomina dell’ultimo assessore, nonché vice sindaco Giuseppe Forte.

«Un rimpasto necessario - ha detto questa mattina il sindaco Menna - nel momento in cui Antonio Del Casale si è trasferito nel Veneto per lavoro. Una casella quella di Giunta importante, che andava riempita. Ho chiesto a Giuseppe Forte di aiutarci entrando a far parte della squadra di giunta contribuendo positivamente con la sua tenacia e la sua esperienza».

Per il resto tutti confermati con Paola Cianci che perde il posto da vice sindaco.

SINDACO FRANCESCO MENNA

Pianificazione finanziaria – Bilancio - Società Partecipate

Igiene e Sanità – Protezione Civile

VICE SINDACO GIUSEPPE FORTE

Assessore all’Urbanistica, ai Lavori Pubblici e alla Cultura

Delega alla Pianificazione Urbanistica – Edilizia – Lavori Pubblici

Grandi Opere- Beni e Attività Culturali

LUIGI MARCELLO

Assessore allo Sviluppo Economico, ai Servizi Civici e al Patrimonio

Delega a: Attività Produttive - Commercio- Artigianato – Mercati - Porto

Servizi Civici: Stato Civile, Servizi Demografici, Servizi Elettorali, Toponomastica- Patrimonio Comunale- Gestione Impianti Sportivi, Politiche per le realtà Periferiche- Gemellaggi Istituzionali

LINA MARCHESANI

Assessore alle Politiche Sociali, dei Diritti e delle Risorse Umane

Delega a: Politiche Sociali-Politiche dell’Integrazione, Politiche del Lavoro- Politiche per il Terzo Settore

Pari Opportunità- Personale

GABRIELE BARISANO

Assessore alla Cura della città e alla Sicurezza

Delega a: Servizi Manutentivi – Decoro e Arredo Urbano – Verde Pubblico, Politiche Energetiche Cimitero Comunale- Tributi Locali - Politiche per la Sicurezza- Polizia Locale- Viabilità e Manutenzione Stradale, Statuto e Regolamenti – Rapporti con il Consiglio Comunale

PAOLA CIANCI

Assessore alle Politiche Ambientali e del Territorio e alle Politiche Giovanili

Delega a : Smart City – Ambiente – Aree Protette e Demanio Infrastrutture per l’Ambiente - Via Verde della Costa dei Trabocchi - Trasporti e Mobilità Sostenibile- Ecologia- Politiche Abitative- Politiche Giovanili – Avvocatura Comunale

CARLO DELLA PENNA

Assessore al Turismo, ai Grandi Eventi e allo Sport

Delega a: Turismo, Grandi Eventi - Sport

ANNA BOSCO

Assessore all’Istruzione, all’Innovazione e alle Politiche Comunitarie

Delega a: Politiche dell’Educazione- Politiche dell’Istruzione, Manutenzione Edifici Scolastici - Innovazione e Trasformazione digitale, Trasparenza - Sistemi Informatici, Politiche Comunitarie- Agricoltura e Pesca, Forum delle città dell’Adriatico e dello Ionio, Attuazione del Programma Amministrativo