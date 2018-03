Città della Musica, «spesi 2,6 milioni per contenitore vuoto»

PESCARA. Il cantiere per la realizzazione della ‘Città della Musica’ in via Raiale continua a succhiare soldi.

Dopo i primi 2 milioni 300mila euro spesi per trasformare l’ex inceneritore la giunta Alessandrini sta spendendo altri 300mila euro per rimediare ai furti e agli atti vandalici subiti dalla struttura, ma per dare una funzione all’edificio servirà ancora spendere almeno 1milione 460mila euro.

Poi a quel punto bisognerà pensare a chi gestirà la struttura, quale sarà il suo costo di gestione annuale, come verrà utilizzato e quando potrà essere aperto.

Molto critica Forza Italia: «il Pd sta buttando all’aria circa 4milioni di euro per un edificio che non ha alcuna vocazione, una follia politica e amministrativa di una città in predissesto. Ovviamente non possiamo condividere tale scelta».

Il vice capogruppo di Fi, Vincenzo D’Incecco, chiede di fermare gli ulteriori appalti e progettazioni inerenti la struttura, ovvero di congelare le spese previste, e di sedersi a un tavolo, maggioranza e opposizione, per decidere la futura destinazione del fabbricato prima di continuare a spendere anche un altro solo centesimo di euro.

«Siamo davanti a una tela di Penelope di non riusciamo a vedere il capo – ha sottolineato D’Incecco –, peccato che quello scherzetto rischia di costare ai pescaresi, per ora, 4milioni di euro ed è inaccettabile. La Città della Musica, in realtà, è stata una chimera coltivata dal Pd, che aveva pensato di creare una sorta di doppione del Conservatorio Musicale, ovvero una cittadella da destinare agli studenti di musica, e ai piccoli gruppi già esistenti, dando loro uno spazio in cui produrre, dunque studi di registrazione, biblioteche specializzate, aule in cui tenere le lezioni».

È stato concepito il progetto, trovati i primi 2milioni 800mila euro di fondi Urban, con l’idea di riqualificare contemporaneamente l’area dell’ex inceneritore con una riconversione ambiziosa. Peccato che poi la prima tranche dei lavori si sia conclusa, i soldi siano finiti, e il lavoro non sia mai stato completato: di fatto, costruito il primo contenitore, in teoria destinato per lo più a uffici, sino a oggi non sono mai stati trovati i finanziamenti per costruire il secondo edificio, per aule e studi di registrazione.





«Cedendo alle pressioni interne al Pd il sindaco Alessandrini – ha proseguito il vicecapogruppo D’Incecco – ha rimesso mano al portafogli e ha stanziato altri 300mila euro, fondi Fas, per rimediare ai danni, quindi ripristinare gli impianti danneggiati, completare alcuni lavori edili e adeguare alcune attrezzature alla normativa antincendio. Ma anche questa ulteriore spesa non consentirà di consegnare al territorio una ‘Città della Musica’, tanto che sono già previsti un terzo appalto da 160mila euro, fondi comunali, per la realizzazione delle vie d’esodo; un altro 1milione di euro-fondi Masterplan per costruire in teoria il secondo fabbricato; e poi altri 300mila euro per gli arredi. E comunque, dopo aver speso una tale somma, vergognosa e offensiva per una città che ha mille problematiche, non esiste un Piano aziendale: nessuno sa quanto costerà la gestione della Città della Musica, semmai verrà completata; nessuno sa chi gestirà l’intero complesso, che potrebbe significare anche l’assenza di interesse sul territorio e che quindi il Comune si ritroverà sul groppone tutte le spese; soprattutto, una volta spesi gli altri 460mila euro, già sappiamo che di fatto avremo sulle spalle la manutenzione di una scatola vuota, forse carina a vedersi, ma vuota dentro, e che di nuovo, essendo abbandonata, potrà facilmente finire nel mirino di ladri e vandali».



«NESSUNO SPRECO»



«Noi non crediamo che sia uno spreco l’idea illuminata della Città della Musica in periferia, perché siamo convinti, e non siamo i soli, che il degrado si vinca con la riqualificazione, ma soprattutto non possiamo accettare che chi la pensa diversamente da noi ci dica di lasciarla così, quasi dimenticando che ci sono stati spesi dei soldi», replicano il vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici Antonio Blasioli e l’assessore alla Cultura Giovanni Di iacovo.

«Due sono i fondi che utilizzeremo noi e cogliamo l’occasione per ribadirlo alla città. In primis fondi Masterplan del Governo Renzi per il completamento dell’opera. Grazie al Masterplan avremo un milione di euro dalla Regione per andare avanti: la struttura sarà completata con la realizzazione di laboratori, aule didattiche e auditorium, mentre gli arredi interni già trovano capienza nei fondi del bando per le periferie. Tutti i passaggi burocratici sono compiuti, la progettazione sta per essere affidata e gli interventi verranno realizzati nel mandato in corso, finiti i quali la struttura potrà finalmente esprimere la vocazione per cui era stata pensata, candidandosi come grande collettore di talenti e struttura di produzione musicale e per il cinema. Una volta eletti noi ci siamo rimessi in moto per trovare fondi capaci di scrivere la parola fine all’iter di costruzione di quella e di altre strutture cittadine, ad esempio il Museo del Mare, il teatro Michetti, l’area di Risulta, il ponte Flaiano, in modo da restituirla alla città perché ne fruisca. Definiti gli interventi strutturali faremo un bando per affidarne la gestione, consci del fatto che portarci dentro eventi e vita significhi riqualificare tutto quello che c’è intorno. Cose a cui chi ci ha preceduto in cinque anni non ha minimamente pensato».