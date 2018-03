Scrutatori Pescara, la politica sceglie senza sorteggio violando il regolamento

PESCARA. 680 scrutatori per le imminenti elezioni politiche del 4 Marzo, scelti dai consiglieri comunali di Pescara “intuito personae”.







Questo è il risultato del lavoro della commissione elettorale, convocata per questa mattina, nella quale i rappresentanti sia di centrodestra che di centrosinistra hanno nominato persone indicate dai loro colleghi consiglieri ed assessori.

E va così da tempo in mezzo Abruzzo. A Pescara, però, c’è una aggravante, ovvero un fresco regolamento che prevede il sorteggio telematico. Il via libera era arrivato l'8 giugno del 2017, dopo il caso scoppiato a novembre del 2016.

La bufera esplose dopo la denuncia di una cittadina che, esclusa dagli elenchi per il referendum del 4 dicembre, denunciò che l’allora vice sindaco Enzo Del Vecchio aveva messo sua figlia.

Ma emersero anche la nomina di mogli, fidanzate, cugini e parenti da parte di svariati consiglieri di maggioranza e minoranza, addirittura la segnalazione di elenchi dettagliati di nominati da parte di ciascun consigliere ed assessore, che non sono mai stati resi pubblici nonostante le ripetute interrogazioni in aula.

«È un lavoro complesso», ha spiegato a Il Centro l'assessore ai Servizi demografici Simona Di Carlo, che presiede la commissione elettorale, «che non ci ha consentito di applicare il nuovo regolamento, che sarà attuato per le prossime amministrative».

Il Movimento 5 Stelle è insorto e ha chiesto il rispetto del regolamento: «la volontà del Consiglio comunale deve essere rispettata. Le nomine dovranno essere completate entro il prossimo 12 febbraio e ci auguriamo di non trovare alcun “nome eccellente” nelle liste fornite dalla commissione elettorale, di cui fanno parte, come componenti politici, i consiglieri Riccardo Padovano (Partito socialista) e Francesco Pagnanelli (PD) per la maggioranza e Massimo Pastore (FdI) per la minoranza e l'assessore Simona di Carlo (PD) come Presidente».

In queste ore protesta anche ‘Potere al Popolo’ di Maurizio Acerbo che guardando le carte ha scoperto che la commissione elettorale comunale il sorteggio lo ha utilizzato, ma solo per gli scrutatori supplenti: «per il popolo che non ha conoscenze politiche, oltre al danno anche la presa per i fondelli».





«Potere al Popolo contesta questo metodo clientelare e di sfruttamento dei bisogni delle persone», dice il partito, «frutto di un atteggiamento di una parte della politica, che non vuole rinunciare al privilegio di vedere i cittadini in fila per chiedere lavoro, così come fanno i “caporali” che ogni mattina hanno il potere di scegliere chi la sera avrà un piatto da mangiare e chi no».

Intanto anche a Vasto si fanno sentire i 5 Stelle ai quali stamattina è arrivata la richiesta da parte della Commissione Elettorale di individuare 10 nominativi, tra quelli iscritti all'albo, per coprire parte dei circa 170 scrutatori necessari nelle sezioni elettorali. I nominativi non sono arrivati ed i pentastellati hanno lanciato un invito (come in occasione del Referendum Costituzionale del 4 Dicembre 2016) a tutti i cittadini vastesi disoccupati o studenti iscritti all'albo degli scrutatori a presentarsi Domenica 11 Febbraio, dalle ore 16.00, presso l’ Infopoint in Piazza Rossetti 32 per partecipare ad un’estrazione pubblica per definire i 10 scrutatori assegnati al loro gruppo consiliare.

Stessa procedura avviata dai 5 Stelle anche a Tortoreto.







NEI COMUNI DOVE IL SORTEGGIO C’E’

Va diversamente, invece, a San Giovanni Teatino ed Ortona dove si è tenuto il sorteggio degli scrutatori effettivi. E’ stato utilizzato un specifico programma del computer per un'estrazione completamente casuale dei nomi

A San Giovanni Teatino oltre ai 44 scrutatori effettivi sorteggiati, dal totale degli iscritti all'albo degli scrutatori (1.052), il computer ha anche stilato la graduatoria delle riserve composta da 150 nominativi.

Nei prossimi giorni saranno comunicate formalmente le nomine ai 44 scrutatori effettivi. Quelli che rinunceranno saranno sostituiti immediatamente in base all'ordire progressivo di estrazione dei supplenti. I nominati dovranno presentarsi alle ore 16,00 di sabato 3 marzo 2018 presso la sede del seggio indicato, muniti di valido documento di riconoscimento. Il compenso per lo scrutatore è di euro 145,00 complessivi.

Intanto a Fossacesia è stato pubblicato sul sito del Comune di Fossacesia l’avviso per poter accedere alla nomina di scrutatore. Come stabilito dalla Giunta Comunale requisito prioritario di accesso è l’essere disoccupato, attestato dal Centro per l’Impiego, ed iscritto all’albo comunale degli scrutatori aggiornato a Gennaio 2018.