Parlamentarie 5 Stelle: per un pugno di  voti. Per Vacca e Castaldi record di preferenze

ABRUZZO. In 1.817 hanno votato per la scegliere chi ‘spedire’ alla Camera e c’è da dire che guardando i freddi numeri i parlamentari uscenti sono risultati i preferiti. Ma questo non basta per assicurargli un seggio.

Dopo le polemiche dei giorni scorsi su alcuni candidati esclusi e non ammessi alla selezione il Movimento 5 Stelle ha pubblicato on line tutti i risultati delle parlamentarie.

Il candidato più votato per andare alla Camera è Gianluca Vacca: 376 voti. Un risultato di tutto rispetto se si calcola che il candidato premier Luigi Di Maio ha preso 490 voti… Proprio Vacca nei giorni scorsi era stato preso di mira dal Partito Democratico, accusato di aver lavorato poco per il proprio territorio.

Subito dopo Vacca c’è un altro parlamentare uscente, Andrea Colletti con 305 voti che gli sono però valsi solo una pericolosa terza postazione per l’alternanza di genere.



Per sua fortuna è stato ripescato all’uninominale, così come il terzo più votato Daniele Del Grosso, anche lui deputato uscente: 210 voti, insufficienti per un posto al collegio Abruzzo 1 del proporzionale.





Subito dopo Daniela Torto di Bucchianico con 184 voti e Sara Stenta di Chieti con 112 voti. Pochi voti, sì, ma basteranno per tentare di entrare in Parlamento.

A seguire 4 candidati del collegio Camera Abruzzo 2: Valentina Corneli con 125 preferenze (di Roseto, già candidata alle regionali), l’ex consigliere comunale del Movimento 5 Stelle Teramo, Fabio Berardini con 123 preferenze.

E poi ancora 120 voti per l’insegnante marsicana per Carmela Tomassetti e 109 per Giorgio Fedele, collaboratore del gruppo consiliare della Regione fino al dicembre scorso.

E poi a seguire i supplenti Gianni Smarelli (90 voti), Matilde Di Michele con 90, Gianmarco Pescara con 81, Elvis Ettore Di Tieri 66.

Più in giù una lunga serie di aspiranti candidati che oscillano tra 50 e 1 voto (oltre 20 sotto le 10 preferenze). Partita dunque difficile da giocare per i volti poco noti, anche se attivisti della prima ora. Anche le campagne sponsorizzate sui social non sono bastate per aumentare il proprio consenso al punto di raggiungere i numeri dei parlamentari uscenti.





AL SENATO

Al Senato si sono espresse 2.653 persone: record di preferenze per l’uscente Gianluca Castaldi di Vasto con 362 voti che stacca di netto tutti gli altri.

E poi ci sono i 125 voti per Gabriella Di Girolamo di Sulmona, 113 per Cinzia D’Eramo, insegnante di Francavilla e 102 per Stefano Murgo di Pescara, storico attivista della prima ora.

Loro sono quelli che ce l’hanno fatta e si giocheranno la partita alle urne.

Non ce l’hanno fatta un altro centinaio di aspiranti parlamentari: in 54 sono rimasti sotto ai 6 voti, 38 sotto i 10, e un’altra cinquantina sotto i 50.

In attesa, non di numeri ma di risposte, restano gli attivisti esclusi dalla competizione. Delusi e amareggiati, alcuni si sono sfogati sui social lanciando strali contro il Movimento 5 Stelle, reo di essere 'cambiato' rispetto agli esordi od essere troppo simile ad altri partiti. Altri avevano annunciato di essere pronti a raccontare tutti i problemi, visti dall'interno, ma alla fine ha prevalso il silenzio.