Mercatino etnico Pescara, salta ancora il Consiglio comunale

PESCARA. Nuova seduta del Consiglio comunale di Pescara andata deserta stamattina ed ennesimo stop al nuovo mercatino etnico, tanto desiderato da una parte della maggioranza Alessandrini.

Il gruppo di Forza Italia, continua a chiedere il ritiro della delibera in modo definitivo e che il sindaco decida di destinare i 250mila euro disponibili in bilancio alla manutenzione delle strade, partendo con il rifacimento delle strisce pedonali.

«Le assenze odierne dei consiglieri comunali di maggioranza dai banchi del centrosinistra sono evidentemente il frutto del conclave svolto la sera precedente dal sindaco Alessandrini in pizzeria proprio per ricompattare la sua coalizione e i suoi presunti alleati su una delibera ritenuta addirittura ‘strategica’ – hanno ironizzato il Capogruppo e Vicecapogruppo di Forza Italia Marcello Antonelli e Vincenzo D’Incecco -. Un conclave su cui è piombato l’ultimatum della frangia della sinistra estrema lanciato dalla consigliera Santroni, ovvero ‘o si fa come dico io o mandiamo all’aria tutto’ e oggi la risposta alla Sinistra Italiana è arrivata direttamente in aula.





Solo 10 i consiglieri di maggioranza presenti sugli scranni, un deserto numerico che ha fatto saltare il banco.

La seduta è dunque andata deserta, il Consiglio non si è neanche aperto.

«Oggi quel mercatino», insistono gli esponenti di centrodestra, «è divenuto un feticcio ideologico difeso solo dalla Sinistra Italiana che pretende di sprecare, di buttare all’aria, ben 250mila euro dei pescaresi per un’opera dannosa e inutile. Ovviamente - hanno aggiunto il Capogruppo e Vicecapogruppo di Forza Italia Marcello Antonelli e Vincenzo D’Incecco – Forza Italia continuerà la sua battaglia in aula a suon di emendamenti contro quella delibera. Ma nel frattempo rivolgiamo l’ennesimo appello al sindaco Alessandrini, al quale chiediamo di fare l’unica cosa sensata possibile, ovvero ritirare la delibera del mercatino, archiviando per sempre la pratica, e destinare i 250mila euro disponibili in bilancio alla manutenzione delle strade devastate della città, cominciando a rifare le strisce pedonali che sono cancellate su tutto il territorio, creando una situazione di evidente pericolo».