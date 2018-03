Pescara, il 2017 si chiude senza il mercatino etnico. La Sinistra deve aspettare ancora

PESCARA. L’opposizione di centro-destra si è aggiudicata il primo round nella dura battaglia contro la ricostituzione del mercatino etnico sotto il tunnel della stazione ferroviaria.

Dopo due giorni di serrato scontro nell’aula consiliare, dei quasi 800 emendamenti ne sono stati discussi ed esaminati appena il 10 per cento, dunque la strada da percorrere è tutta in salita e soprattutto la discussione riprenderà a gennaio 2018, visto che da oggi partirà la sessione del bilancio.

Per fortuna il sindaco Marco Alessandrini già qualche giorno fa era riuscito a placare le ire di Sinistra Italiana, annunciando che non si sarebbe riusciti a chiudere il caso prima delle ferie natalizie.

Ma gli alleati, che hanno annunciato l’uscita dalla maggioranza nel caso in cui il mercatino non dovesse andare in porto, a questo punto, non possono far altro che attendere l’anno nuovo.





Forza Italia, però, garantisce che anche dopo le ferie sarà tutt’altro che semplice: «dubitiamo», spiegano Marcello Antonelli e Vincenzo D’Incecco, «che a gennaio quella delibera possa essere considerata una priorità di governo, dovendo affrontare il nodo del Masterplan sul nuovo stadio e, soprattutto, quello inerente la costituzione della Nuova Pescara. Ovviamente il nostro invito alla maggioranza è di approfittare di questa pausa di riflessione per cogliere l’assurdità di una scelta voluta esclusivamente da una frangia minima della sinistra e che va contro gli interessi di Pescara, della sua economia e della sua immagine».

Il centrodestra è fermo sulla propria posizione e non c’è possibilità che l’atmosfera natalizia ‘addolcisca’ la loro posizione: «il centrosinistra vorrebbe riproporre quel mercatino, cedendo al ricatto politico dei consiglieri di Sinistra Italiana, addirittura spendendo 250mila euro dei pescaresi per posizionare quel mercatino fintamente etnico sotto il tunnel della stazione ferroviaria, dunque in una posizione di maggior rischio per la sicurezza della città, mascherando tale operazione sotto la parola di ‘integrazione’. Come abbiamo ripetuto centinaia di volte in questi giorni in Consiglio comunale, quell’operazione ha in realtà il sapore della ‘ghettizzazione’».

Dunque ieri sera il Consiglio ha chiuso la seduta tematica, rinviando la delibera a gennaio 2018 previa convocazione della conferenza dei capigruppo per la nuova calendarizzazione dei lavori e delle sedute.