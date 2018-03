Nuova Pescara, «D’Alfonso ha fermato il passaggio in Consiglio comunale»

PESCARA. Il Consiglio comunale di Pescara non sarà coinvolto nel processo costitutivo de la ‘Nuova Pescara’ e al centrodestra proprio non va giù.

L’annuncio è stato fatto in Conferenza dei Capigruppo su dichiarazione del presidente del Consiglio comunale Pagnanelli.

Insomma il processo di istituzione della nuova realtà amministrativa, che dovrebbe nascere dalla fusione dei Comuni di Pescara, Montesilvano e Spoltore, comincia già a caratterizzarsi per mancanze, carenze procedurali e «maldestri tentativi di sgambetto istituzionale».

Il centrodestra non l’ha presa affatto bene e attacca il presidente della Regione, Luciano D’Alfonso.

«Il governatore», contesta il capogruppo di Forza Italia al Comune di Pescara Marcello Antonelli, «ha deciso di escludere volutamente il Consiglio comunale di Pescara, eludendo l’obbligo di chiedere all’Assemblea civica, democraticamente eletta dal popolo, di esprimere un parere di merito che non è facoltativo. Quel parere è infatti previsto dalla legge regionale 44 del 2007 che richiede esplicitamente di sentire i Consigli municipali».

Da ottobre il centrodestra continua a leggere del Progetto di legge presentato dal Governatore, ed era in attesa di poter affrontare la questione in aula per l’espressione di un parere che fosse frutto di una riflessione e di un confronto collettivo.

Poi però hanno letto dell’ultimatum inviato dal presidente D’Alfonso ai tre sindaci, con il sollecito categorico a pronunciarsi sulla legge entro lo scorso 10 novembre, e, pur contestando la fretta, comunque il centrodestra attendeva di essere coinvolto.

Ma non è arrivata alcuna comunicazione e allora, in sede di Conferenza dei Capigruppo, Antonelli ha esplicitamente chiesto al presidente Pagnanelli le ragioni del corto circuito.

«Il presidente, su mia richiesta, ha verbalizzato la propria dichiarazione», riferisce l’esponente di Forza Italia, «ovvero che il Consiglio comunale di Pescara non è stato investito in alcuna maniera circa l’espressione del proprio parere preventivo sul disegno di legge. Una decisione sconcertante che viola in maniera espressa l’articolo 30 della legge regionale 44 del 2007 che disciplina i Referendum e che, al comma 3 bis, recita letteralmente che ‘L’istituzione di un nuovo Comune mediante fusione di più Comuni contigui avviene previa acquisizione dei pareri dei Consigli comunali interessati che si pronunciano in merito ai disegni di legge’. Una disposizione che evidentemente il presidente D’Alfonso ignora o finge di ignorare visto che, effettivamente, nelle sue tre comunicazioni inerenti il progetto di legge ha scritto ai tre sindaci, ma non ai Consiglieri comunali».





PROCEDURA MONCA E IMPUGNABILE

Secondo Forza Italia a questo punto la procedura è monca, dunque impugnabile. Inoltre D’Alfonso si sarebbe «improvvisamente ‘svegliato’ dando un’accelerata al disegno di legge» dopo averlo ignorato a lungo.

Un caso?

Secondo Forza Italia dietro ci sarebbe una strategia preciso. Antonelli lo spiega così: «D’Alfonso ha tentato di allungare il più possibile il brodo perché non voleva la ‘Nuova Pescara’. Poi ha deciso di giocarsi le ultime cartucce: sapendo che nel 2019 perderà le elezioni amministrative a Pescara, oltre che a Montesilvano, sta tentando di usare l’arma della costituzione della nuova città per mischiare le carte, arrivare a quell’appuntamento elettorale dopo aver commissariato il Comune di Pescara, facendo sciogliere il Consiglio con quattro o cinque mesi d’anticipo, e sperando di poter utilizzare quei 130 giorni per far dimenticare ai pescaresi l’immane disastro dell’amministrazione Alessandrini, convinto com’è che, con il contributo di Spoltore, riuscirà a riacquistare consensi per non perdere le città della costa».

Ma Antonelli sostiene che D’Alfonso abbia tirato fuori la carta di riserva: «ha cominciato a portarsi dietro, in ogni occasione, quello che per D’Alfonso sarebbe il candidato ideale alla carica di sindaco, il rettore di Teramo Luciano D’Amico, ma al centro-destra poco importa chi sarà l’agnello sacrificale del Pd, comunque destinato al tonfo».

LE RICHIESTE DI MONTESILVANO

Intanto da Montesilvano il presidente della commissione lavori pubblici Mauro Orsini chiede di valutare la fusione in tutta la sua complessità: «agli ipocriti che oggi vogliono la fusione immediata e che tra qualche anno dovranno fare i conti con il fallimento della Nuova Pescara e pensano di respingere le proprie responsabilità dichiarando che il referendum l’hanno voluto i cittadini, noi, coloro che oggi non vogliono la fusione immediata, saremo i primi a ricordare ai cittadini di avere avvertito l’opinione pubblica e la politica della pericolosità di una fusione immediata: pericoli derivanti dall’incapacità e dall’inettitudine della politica locale nel gestire un fenomeno di grossa portata che richiede tempo e menti di studiosi competenti capaci di realizzare una fusione complessa in un periodo buio della nostra economia con un comune, Pescara, che è indebitatissimo, in predissesto finanziario e che adesso vorrebbe far pagare ai comuni di Montesilvano e Spoltore le gozzoviglie del passato».